Serdar Somuncu veröffentlicht neues Album »SYSPHS« und Musikvideo zu ‚Sextape‘

Heute veröffentlicht Ausnahme-Kabarettist Serdar Somuncu sein brandneues drittes Album »Sysphs«zusammen mit dem Musikvideo zu ‚Sextape‘!

Kauft euch das neue Album »Sysphs« jetzt hier: https://SerdarSomuncu.lnk.to/Sysphs

Schaut euch das Musikvideo zu ‚Sextape‘ hier an: https://youtu.be/IHS8Al7UYD0

»Sysphs« ist das Gegenteil von der brüllenden Bühnenfigur auf der Kabarett-Bühne, dem Hassias. Auf seinem neuen Album widmet er sich dem Thema Liebe in all ihren Varianten. Damit bewegt sich Somuncu weg von den Rap-Alben »Dafür kommt man in den Knast« (2011) und »Wir Beide« (2013): „Sysphs ist das Ergebnis einer musikalischen Weiterentwicklung für ein breites Publikum. Musik kann imagefördernd sein und einfache Schubladen bedienen, aber eben auch vielschichtig das zum Ausdruck bringen, was man ist.“.

Kabarettist Serdar Somuncu geht auf große »GröHaZ – Der größte Hassias aller Zeiten«-Tour!

»GröHaZ – Der größte Hassias aller Zeiten-Tour«

27.02.20 Liechtenstein | TAK

28.02.20 Liechtenstein | TAK

05.03.20 Hannover | Swiss Life Hall

06.03.20 Düsseldorf | Mitsubishi Electric Halle

11.03.20 Stuttgart | Liederhalle Beethovensaal

12.03.20 Stuttgart | Liederhalle Beethovensaal

13.03.20 Hamburg | Sporthalle

19.03.20 Berlin | Tempodrom

20.03.20 Berlin | Tempodrom

25.03.20 Frankfurt | Jahrhunderthalle

26.03.20 Frankfurt | Jahrhunderthalle

03.04.20 Nürnberg | Meistersingerhalle

04.04.20 München | Philharmonie

18.04.20 Halle | Steintor Varieté

19.04.20 Wien | Globe

23.04.20 Zürich | Volkshaus

25.04.20 Eupen | Alter Schlachthof

Tickets: http://somuncu.de

Erste Single verpasst?

Schaut euch das Musikvideo zur neuen Single ‚Wir Sind Hier‘ hier an: https://youtu.be/hZZmWmkiU9M

Holt euch die Single ‚Wir Sind Hier‘ hier: https://SerdarSomuncu.lnk.to/WirSindHier

»Sysphs« Tracklist:

01. Intro

02. Wir sind hier

03. Baby bleib hier

04. Du lügst

05. Lily Girl (ZMX)

06. Interlude Part 2

07. Komm (ZMX)

08. Süchtig

09. Sextape (ZMX)

10. Interlude Part 3

11. In diesem Moment

12. Du bist da

13. Dunkle Liebe

14. Rockstar

15. Outro

Bonus tracks:

16. Komm

17. Du bist da (ZMX)

Für »Sysphs« hat sich Somuncu unterschiedlicher Genres bedient. Die insgesamt 17 Titel bewegen sich stilistisch zwischen Soul-Balladen, tanzbarem Pop, Trap und Rock, allesamt selbst geschrieben und eingespielt.

„Ich wollte die Produktion dieses Mal selbst bestimmen. Eine gute Bandbreite war wichtig. Drei Mischer haben an den Songs gearbeitet. Die Hip-Hop-Szene ist engstirnig, da hat man schnell mehr Beteiligte im Boot als nötig. Ich wollte die Tür dieses Mal nicht so weit aufstoßen wie bei den letzten Alben.“, sagt Somuncu über die Entstehung von »Sysphs«.

Dass er aber wie schon bei den beiden vorherigen Alben mit André Fuchs zusammenarbeiten würde, war selbstverständlich. Der in Köln ansässige Fuchs ist als DJ und Produzent vor allem in der Rap-Szene bekannt. Er zeichnet für die vier Remixe auf »Sysphs« verantwortlich. „André ist für mich ein sehr wichtiger musikalischer Partner und ein toller Produzent. Er macht alles, wie ich es selbst machen würde.“, erklärt Somuncu. Das Ergebnis seines musikalischen Alleingangs erinnert an Künstler wie Seal, Andreas Bourani oder Prince.

Es geht auf »Sysphs« um Eifersucht, Verliebtheit, Enttäuschung und Leidenschaft. ‚Wir sind hier‘ handelt davon, das Hochgefühl zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu erleben, im Hier und Jetzt zu sein. Außergewöhnlich ist auch der Titel ‚Du bist da‘: Inspiriert von den Impro-Sessions mit seiner Band The Politics kombiniert Somuncuhier einen geschriebenen mit einem improvisierten Song-Text.

Kurzbiografie

Serdar Somuncu wurde 1968 in Istanbul geboren und ist deutscher Musiker, Autor, Kabarettist und Regisseur. Er studierte Musik, Schauspiel und Regie. Am 25. November 2011 veröffentlichte Somuncu beim

Label Groove Attack sein erstes Musikalbum mit dem Titel »Dafür kommt man in den Knast«. Das Album ist in Zusammenarbeit mit dem Kölner Produzenten und Musiker André Fuchs entstanden, der in einem Song unter seinem Künstlernamen Onkel Zwieback als Gastrapper zu hören ist. Sämtliche Instrumente der 18 Songs des Albums wurden von Somuncu eingespielt. Als Duo Zwieback & T veröffentlichten Somuncu und Fuchs am 19. September 2013 das Rap-Album Wir beide. Somuncu rappt hier

neben Fuchs unter dem Pseudonym T beziehungsweise Scheiß T in Anlehnung an den US-amerikanischen Rapper Ice-T. Sein drittes Album »Sysphs« erscheint am 16. August 2019 beim Label Arising Empire.

Auch hier hat Somuncu sämtliche Instrumente selbst eingespielt. Auf »Sysphs« befinden sich sowohl Soul-Balladen und tanzbare Pop-Songs als auch Trap- und Rock-Nummern. Vier der insgesamt 17 Titel sind Remixe von André Fuchs. Außerdem veröffentlichte Somuncu bis heute drei DVDs (Gold-Status für Der Hassprediger – Hardcore Live!), zahlreiche Bücher, Hörbücher und -spiele und inszenierte mehr als 100 Theaterstücke. Er ist regelmäßiger Gast in Sendungen wie Hart aber fair, Anne Will und als Kommentator in der heute-show sowie imheute-journal zu sehen. 2020 feiert Somuncu sein 33-järiges Bühnenjubiläum und geht mit neuem Programm auf Tour. Als GröHaZ – Der größte Hassias aller Zeiten kehrt er einmalig auf die große Bühne zurück – kompromisslos, entschlossen und mit messerscharfem Blick auf das große und kleine Geschehen, das ihn und seine Gemeinde umgibt.

—

Mehr Info:

http://somuncu.de

https://www.facebook.com/serdarsomuncu/

https://www.instagram.com/mundzu/?hl=de

Tweets by mundzu

https://www.youtube.com/schmanko