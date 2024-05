Commander: veröffentlichen Titeltrack des kommenden Albums „Angstridden“

Am 27. Juni erscheint mit Angstridden das neue Album der bereits seit 1999 bestehenden Death Metal Urgesteine Commander. Der nunmehr 4. Longplayer besticht erneut durch ein raues und brachiales Death Metal Grundgerüst, wobei die Band verstärkt ihre Roots in den extremeren Spielarten in den Vordergrund stellt. Zwischen wütenden Blastbeat-Songs finden sich aber auch recht groove-orientierte Elemente, bevor das neue Werk im Schlusstrack und zweifelsfreien Höhepunkt des Albums No Compulsion To Live gipfelt, welcher in einem wahren Growl Chor aus zehn verschiedenen Growlern/Screamern mündet. Aufgenommen und produziert im Sick Of Sound Studio unter der Leitung von Michael Kraxenberger lassen es die Bayern auf Angstridden jedenfalls gehörig krachen. Mit dem Titeltrack steht ab sofort eine erste Kostprobe als Lyricvideo auf dem MDD-YouTube-Kanal bereit. Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei. Angstridden erscheint im Handel als CD im Jewelcase, sowie direkt bei der Band auch als limitiertes DigiPak und auf Vinyl.

Angstridden Tracklist:

1. Dawn Of Fear

2. Angstridden

3. Astrayed

4. Deviate From Our Vision

5. Not My War

6. Worlds Upon Worlds

7. Scaremongers

8. Scorched Earth

9. Vanity Is The Death Of Decency

10. No Compulsion To Live

