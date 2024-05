Royal Blood: veröffentlichen zum 10-jährigen Jubiläum ihres selbst betitelten Debütalbums eine Neuauflage mit Bonusmaterial

Das 2014 erschienene, selbst betitelte Debütalbum von Royal Blood veränderte alles für die seit Jahren befreundeten Musiker Mike Kerr und Ben Thatcher. Das Duo hatte bereits jahrelang in gemeinsamen Bands gespielt, doch mit einem Album voller unmittelbarer Klassiker erreichten Royal Blood plötzlich einen Erfolg, den nur wenige britische Debüt-Rockbands jemals auch nur annähernd erreicht haben. Das Album schoss direkt auf Platz 1 und wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet, was dem Duo den BRIT Award für die beste britische Gruppe einbrachte, sowie weitere Auszeichnungen von NME und Kerrang! Gleichzeitig war das der Startschuss für eine Erfolgsserie, in deren Verlauf alle vier Studioalben des Duos direkt auf Platz 1 in Großbritannien landeten – zuletzt das im vergangenen Jahr erschienene Back To The Water Below.

Jetzt kehren Royal Blood zu ihren Wurzeln zurück und feiern den Beginn ihrer Geschichte mit der Veröffentlichung der Royal Blood – 10th Anniversary Edition am 16. August.

Mike Kerr und Ben Thatcher kommentieren: „Wir können die Tatsache, dass ein Jahrzehnt seit der Veröffentlichung unseres Debütalbums vergangen ist, noch gar nicht richtig begreifen! Die Welt, der Verstand und die Körper, in denen wir leben, fühlen sich nicht mehr so an wie am Anfang, aber die Musik auf dieser Platte ist eine Konstante geblieben. Sie hat wirklich unser Leben verändert und wir verdanken ihr alles.“

„Diese Jubiläumsshows zu spielen wird die ultimative Siegesrunde sein und fühlt sich wie die sinnvollste Art an, diesen Anlass mit unseren unglaublichen Fans zu feiern, die uns über die Jahre so treu geblieben sind. Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass eine ganz besondere 10-Jahres-Jubiläums-Edition mit Live-Versionen, B-Seiten und ungehörtem Material veröffentlicht werden soll!“

Zehn Jahre später ist die elektrisierende Energie des Debütalbums von Royal Blood immer noch so beeindruckend wie eh und je. Voller kolossaler Riffs und stampfender Rhythmen, gepaart mit einem Gespür für einprägsames Songwriting, sind die Performances von Figure It Out, Come On Over, Out Of The Black, Little Monster und Ten Tonne Skeleton immer noch frenetisch – und all diese Tracks bis heute fester Bestandteil ihrer Liveshows.

Die 10 Anniversary Edition wird durch eine Fülle von Bonusmaterial ergänzt. Das Paket enthält vier B-Seiten aus dieser Ära, darunter die Deep-Cut-Fan-Lieblinge One Trick Pony und Hole, sowie das bisher unveröffentlichte Sleeptalker und Tom Dalgetys Original-Mix von Ten Tonne Skeleton. Ergänzt wird das Album durch fünf Live-Aufnahmen aus dem Jahr 2015, darunter drei Songs von ihrem ersten Hauptbühnen-Set beim Reading Festival.

Royal Blood – 10th Anniversary Edition Tracklist:

1. Out Of The Black

2. Come On Over

3. Figure It Out

4. You Can Be So Cruel

5. Blood Hands

6. Little Monster

7. Loose Change

8. Careless

9. Ten Tonne Skeleton

10. Better Strangers

Bonustracks auf CD und Vinyl:

1. One Trick Pony

2. You Want Me

3. Love And Leave It Alone

4. Sleeptalker

5. Hole

6. Ten Tonne Skeleton (Tom Dalgety Mix)

7. Figure It Out (Live from T In the Park 2015)

8. Loose Change (Live from Reading Festival 2015)

9. Little Monster (Live from Reading Festival 2015)

10. Better Strangers (Live from Bonnaroo 2015)

11. Out Of The Black (Live from Reading Festival 2015)

Die Royal Blood – 10th Anniversary Edition kann ab sofort HIER vorbestellt werden. Das Album wird auf einer goldenen Doppel-LP mit dem kultigen Pachamama-Artwork des verstorbenen Dan Hillier mit Spiegelkartonoberfläche und goldenem Hintergrund sowie auf CD und in digitaler Form erhältlich sein. Der offizielle Store der Band bietet eine nummerierte, limitierte Version der Doppel-Gold-Vinyl mit einem exklusiven T-Shirt und Kunstdruck an.

Passend dazu werden Royal Blood eine Reihe von speziellen Jubiläumsshows spielen, inklusive einer Show in Berlin, bei denen sie ihr erstes Album vorstellen und feiern. Außerdem ist die Band diesen Sommer bei Rock Am Ring/Rock Im Park sowie für ein Konzert in Hamburg zu sehen:

7. Juni – Rock am Ring, Nürburg Ring

8. Juni – Rock im Park, Nürnberg

8. Juli – Grosse Freiheit 36, Hamburg

10. Juli – Tempodrom, Berlin – spezielle Jubiläumsshow

Tickets und alle weiteren Termine in Europa gibt es HIER.