Rising Insane: kündigen „Wildfires“ Headliner-Tour 2024 an

Nach einer nahezu ausverkauften Co-Headline-Tour mit Setyøursails und bevorstehenden Support-Shows für Of Mice & Men im Juni, kehren Rising Insane Ende 2024 mit neuem Album im Gepäck auf die Bühnen des Landes zurück. Tickets sind ab sofort überall erhältlich!

Ticketlink: https://www.eventim.de/artist/rising-insane/

Während Rising Insane auf ihrem vierten Studioalbum Wildfires ihren Post-Hardcore und Metalcore-Wurzeln treu bleiben, hat sich die Band sowohl kollektiv als auch individuell weiterentwickelt, was sich deutlich im neuen und frischen Sound widerspiegelt. Die Metalcore Band aus Bremen befasst sich eingehend mit den Folgen unserer kollektiven Abstinenz von Empathie und fordert die Hörer auf ihre innere Flamme für Veränderung zu entfachen. Es ist ein dringender Appell aus der Dunkelheit auszubrechen.

Rising Insane live:

10.06. DE, Leipzig – Werk2 /w Of Mice & Men

11.06. DE, Berlin – Hole44 /w Of Mice & Men

15.06. DE, Hude – Rock am Waldstadion

21.06. BE, Liege – 6k Fest

06.09. DE, Hamburg – Markthalle / Local Core Festival

Wildfires Tour 2024 + Support

präsentiert von Morecore, Fuze, Riotvision

22.11. DE, Osnabrück – Bastard Club

23.11. DE, Unna – Tonfest

29.11. DE, Oberhausen – Druckluft

30.11. DE, Bremen – Tower

01.12. DE, Dresden – Blauer Salon

06.12. DE, Braunschweig – Eule XO

07.12. DE, Frankfurt – Nachtleben

08.12. DE, Kassel – Goldgrube

Wildfires erscheint als:

• Exklusive LBR Shop LP Edition inkl. orange-rot marmoriertem Vinyl, limitiert auf 300 Einheiten

• LP Edition inkl. weiß-schwarz marmoriertem Vinyl, limitiert auf 300 Einheiten

• CD Edition im Digipak

• Exklusive LBR Shop Bundles

• Standard Stream & Download

Mit über 20 Millionen Streams weltweit und Top-Platzierungen auf einigen der einflussreichsten Playlists, darunter Kickass Metal, New Core und All New Metal, sorgten Rising Insane zuletzt für ordentlich Aufsehen. Unterstützt von zahlreichen Tourdaten wird 2024 ein großes und wichtiges Jahr für die Band werden.

Line-Up:

Aaron Steineker – Gesang

Sven Polizuk – Gitarre

Ulf Hedenkamp – Bass

Florian Köchy – Gitarre

Robert Kühling – Schlagzeug