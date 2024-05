Riot (V): kommen im November mit aktuellem Erfolgsalbum „Mean Streets“ erneut auf Europatour

Die legendären US-Power-Metaller Riot (V) sind mit Vollgas zurückgekehrt! Ihr vielgelobtes neues Album Mean Streets katapultierte die Band erneut in die deutschen Albumcharts (dieses Mal auf Position 35), während ihre Anhängerschaft in der Schweiz (Rang 23) und in Österreich (Platz 59) Riot (V) gar erstmalig auf die Verkaufsbestenlisten beförderte. Mit der Scheibe im Gepäck wusste die Truppe ihre Fans diesen Monat zudem auf den Bühnen Europas, inkl. einer Co-Headlineshow beim Rock Hard Festival, zu überzeugen.

Jene (europäische) Erfolgsgeschichte soll auch im November dieses Jahres ihre Fortsetzung finden, denn dann wird die Band im Rahmen einer weiteren Tournee für zehn Auftritte auf die iberische Halbinsel, nach Zypern und nach Griechenland kommen. Der Weg zum zweiten Teil des Riot (V)’schen Mean Streets-Europatrips führt dabei u.a. über das Sweden Rock Festival, Konzerte in Japan, aber auch eine ausgedehnte Tour durch Lateinamerika. Ihren aktuellen Livekalender findet ihr unten!

Bassist Don Van Stavern kommentiert: „Das schreit nach Tequila, Metal-Kriegerinnen und -krieger! Wir möchten uns hiermit für eure unglaublich tollen Reaktionen auf unsere neue Platte Mean Streets bedanken! Das ist echt irre, wenn man bedenkt, dass dies bereits unsere 17. Scheibe ist und wir nächstes Jahr obendrein unser 50. Bandjubiläum feiern werden! Ihr seid einfach noch immer dabei und haltet das Riot-(V)-Erbe am Leben! Das bedeutet uns wirklich die Welt und mit Welt meinen wir die tollen Fans in aller Herren Länder, die uns unentwegt zur Seite stehen. Riot wünschen euch nur das Beste und freuen sich schon jetzt, euch im November wiederzusehen! Der zweite Teil unserer Mean Streets-Tour wartet! Die Legende lebt!“

Mean Streets-Tour 2024 – Teil II

Präsentiert von Dragon Productions, Gabriel Management & RPM

20.11.2024 PT Lissabon – RCA Club

21.11.2024 ES Madrid – Revi Live

22.11.2024 ES Saragossa – Sala Lo Intento

23.11.2024 ES Donostia-San Sebastián – Centro Cultural Larratxo

24.11.2024 ES Barcelona – Sala Wolf

26.11.2024 CY Nikosia – DownTown Live

27.11.2024 GR Athen – Kyttaro Live Club

28.11.2024 GR Agrinio – Metal Union

29.11.2024 GR Thessaloniki – Eightball Club

30.11.2024 GR Trikala – Andromeda Music Club

Weitere Termine in Arbeit…!

Weitere kommende Riot-(V)-Livetermine:

05.06.2024 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

20.07.2024 JP Kawasaki – Club Citta

22.07.2024 JP Shibuya – Club Quattro

07.09.2024 BR Limeira – Studio Mirage Eventos

09.09.2024 BR São Paulo – Manifesto Bar

11.09.2024 PY Asunción – Absoluto Rock Bar

12.09.2024 AR Buenos Aires – El Teatrito

14.09.2024 CL Santiago – Teatro Cariola

15.09.2024 PE Lima – Yield Rock

18.09.2024 CO Bogotá – Ace of Spades Club

20.09.2024 MX Monterrey – Café Iguana

21.09.2024 MX Mexico City – Circo Volador

04.10.2024 US West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

25./26.04.2025 DE Lauda-Königshofen – Keep It True (50-jährige Jubiläumsshow) *Ausverkauft*

Mean Streets bietet zwölf Tracks, die die Truppe gemeinsam mit Bruno Ravel in New Jersey eingespielt hat. Ravel war auch für deren Abmischen verantwortlich, ehe die Masteringkünste Bart Gabriels sie vollendeten. Geziert wird die Platte von furiosem Artwork Gyula Havancsáks (u.a. Accept, Stratovarius, Brainstorm), der die Ausrichtung der Songs gewohnt gekonnt verbildlicht hat – selbstverständlich ohne dabei die bandtypische Robbenthematik außen vor zu lassen.

Über Riot (V)

An der Seite von Atomic Fire Records und mit vielen weiteren Veröffentlichungen in Arbeit sowie dank diverser via Sony Music, EMI Records und Metal Blade Records erscheinender bzw. erschienener Neuauflagen tummeln Riot (V) sich stetig weltweit in Radio- und Metal-Charts. Zudem sind sie in Listen wie Die Top 20 der einflussreichsten Metal-Bands New York Citys, Die 100 besten Metal-Alben aller Zeiten und Die 100 besten Metal-Bands aller Zeiten vertreten und werden auch in VH1s That Metal Show mit Eddie Trunk mehrfach genannt. Für viele Metalheads rund um den Globus gelten Riot als Mitbegründer des US-Metal und als wichtige Vorreiter des Metal an sich, was u.a. dafür sorgte, dass sie 2018 gemeinsam mit Ronnie James Dio, Randy Rhoads, Lemmy Kilmister, Black Sabbath und vielen anderen in die Metal Hall Of Fame aufgenommen wurden!

Riot (V) sind:

Todd Michael Hall – Gesang

Mike Flyntz – Gitarre

Nick Lee – Gitarre

Don Van Stavern – Bass

Frank Gilchriest – Schlagzeug

Riot (V) online:

www.areyoureadytoriot.com

www.facebook.com/riotrockcity

www.instagram.com/officialriotv