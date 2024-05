Crystal Lake: ab sofort bei Century Media unter Vertrag

Zur Feier ihres Signings bei Century Media, veröffentlichen Crystal Lake (vervollständigt durch Schlagzeuger Gaku Taura, Gitarrist Hisatsugu „TJ“ Taji und Bassist Mitsuru) ihre erste Single bei ihrem neuen Label – BlüdGod – die von der Band produziert und von Jeff Dunne (Ice Nine Kills, Knocked Loose) abgemischt wurde. Der neue Track folgt auf die zuvor bereits präsentierten Songs Dystopia und Denial // Rebirth, mit denen sich Centorrino als neuer Sänger von Crystal Lake vorstellte.

„BlüdGod handelt davon, dass wir Sklaven des Systems sind“, sagt Centorrino. „Wir sind, was wir opfern. Das Opfer, von dem wir glauben, dass wir es bringen: unsere harte Arbeit und unser Leben, nur um Geld zu verdienen. In Wirklichkeit sind wir das Geld für diese großen Unternehmen, und wir opfern uns selbst für diese Blutgötter.“

Gründer, Songwriter und Gitarrist von Crystal Lake, Yudai „YD“ Miyamoto, sagt über ihr Signing bei dem traditionsreichen Metal-Label: „Wir sind mit vielen Century Media-Bands aufgewachsen. Wir lieben die Geschichte des Labels und freuen uns, ein Teil davon zu sein und neue Geschichte zu schreiben.“

Mike Gitter, Vizepräsident für A&R bei Century Media, sagt dazu:

„Crystal Lake haben sich von einer Schlüsselband in der japanischen Metalszene zu einer wirklich internationalen Kraft entwickelt. Ihre Geschichte, ihre Musik und ihre Live-Show sprechen für sich selbst. Mit dem neuen Sänger John Robert Centorrino überschreiten sie die Grenzen von Kultur und Szene und schlagen ein neues Kapitel auf. Wir freuen uns, ein Teil davon zu sein!“

Crystal Lake arbeiten derzeit an einem neuen Album, das 2025 erscheinen soll und gleichzeitig ihr erstes bei Century Media und das erste mit ihrem neuen Sänger John Robert Centorrino sein wird. Centorrino war zuvor Mitglied bei der Deathcore-Band Last Ten Seconds Of Life aus New Jersey ist nun seit 2023 bei Crystal Lake zu hören. Sein erster Auftritt mit der Band war das Knotfest in Japan im März 2023, gefolgt von einer ausgedehnten US-Tour als Support von August Burns Red im selben Jahr.