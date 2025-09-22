Compassion Metalfest: geht in Emsdetten erstmals an den Start, mit Blaze Bayley, Bonded u.m.

Am 3. Oktober findet in Emsdetten das Compassion Metalfest statt. Ein kleines, aber mit Hochkarätern besetztes Festival für einen guten Zweck, nämlich Geld für das Hospiz Haus Hannah in Emsdetten zu sammeln.

Und das Line-Up kann sich durchaus sehen lassen: Blaze Bayley, Bonded, Night In Gales, Fleshworks, Crypts und Final Error werden dabei sein.

Seid dabei, feiert mit und unterstützt zu 100% einen guten Zweck.

Über die die Entstehung des Festivals:

„Benefiz Konzert für das Hospiz Haus Hannah in Emsdetten.

Mein Bruder Rainer verbrachte die letzten neun Wochen seines Lebens in dem großartigen Hospiz.

Wir fühlten uns dort immer sehr wohl und umsorgt. Umgeben von Krankheit, Tod und Trauer schafft es das Team, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich gut aufgehoben fühlt.

Darum liegt es mir am Herzen etwas für diese Einrichtung zu tun.

Lasst uns auf einem kleinen Tagesfestival Spenden sammeln, Spaß haben und die Bands genießen.

Wer schon jetzt mit Spenden helfen möchte, kann das gern auf folgendem Weg tun:

Iban: DE 82 4035 1060 00085387 46 Frank Weinberg.

Paypal: Lampytotal@web.de Stichwort: Haus Hannah.

Wer eine Spendenquittung braucht, kann auch direkt an Haus Hannah unter dem Stichwort „Benefiz Metalfest“ Spenden.

Vielen Dank für eure Unterstützung!“

Datum: 3. Oktober 2025

Ort: Stroetmanns Fabrik Sozio-kulturelles Zentrum Emsdetten e.V.

Friedrichsstrasse 2

48282 Emsdetten

Veranstaltung: https://facebook.com/events/s/compassion-metalfest

Tickets gibt es für 41,35 € hier.

Compassion Metalfest präsentiert von metal.de

Running Order:

15:00 Doors

15:30 Final Error

16:45 Crypts

18:00 Fleshworks

19:15 Night In Gales

20:30 Bonded

21:45 Blaze Bayley