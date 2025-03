Counting Crows: kündigen „The Complete Sweets! Tour 2025“ an

Erst vor kurzem kündigten Counting Crows ihr neues Album Butter Miracle, The Complete Sweets! mit der Single Spaceman In Tulsa an, jetzt folgt die Tour-Ankündigung. Von September bis November spielt die Band zahlreiche Konzerte in Europa. Darunter auch Konzerte im deutschsprachigen Raum.

Das Video zu Spaceman In Tulsa könnt ihr euch hier ansehen:

Counting Crows – The Complete Sweets! Tour 2025

21.09. BEL – Brüssel, Cirque Royal

22.09. NL – Amsterdam, AFAS Live

29.09. Hamburg, Docks

30.09. Berlin, Huxleys

02.10. Stuttgart, LKA Longhorn

04.10. AT – Wien, Gasometer

06.10. München, TonHalle

07.10. CH – Zürich, Volkshaus