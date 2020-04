Crowhurst – Crowhurst And Gavin Bryars Present Incoherent American Narrative

Fazit

Abartiger Soundtrack zu einem nicht existierenden Film. Aufgenommen in einem Hotel aus dem 18. Jahrhundert in den französischen Pyrenäen könnte er auch der Score zu solch einem Film wie Shining sein. Langsam quälend im Ambient/Drone Bereich. In Zeiten der Vereinsamung und des Zurückziehens in der Corona-Pandemie ideal geeignet, um die Suizidrate zu steigern.



Für mich ein Meisterwerk und Spannung pur, jedoch für den simplen Heavy Metaller nicht hörbar! Ein irres Soundgefüge, welches an manchen Nerven kratzen wird. Die Platte müsste eigentlich mit einem Warnungsaufkleber bedruckt werden.



Anspieltipps: keine / muss komplett gehört werden!