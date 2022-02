CueStack – Diagnosis:Human

CueStack haben durch ihr Video mit David Hasselhoff schnell von sich reden gemacht. Mit Diagnosis:Human veröffentlichten sie dann im letzten August ihr Debüt, um den Flow gleich ausnutzen zu können. Technisch setzen die Österreicher auf Industrial Rock mit Metal Einflüssen, um gut balanciert aus beiden Genre das Beste herauszuziehen. Das moderne Tanzbein soll sowohl mit Clean Vocals als auch Shouts bedient werden. Bernth Brodträger und Marin Kames agieren nicht als neue Hasen im Business und wissen ganz genau, wie sie ihr Konzept aufzuziehen haben. Bernth Brodträger schwang unter anderem ein Jahr für Belphegor die Axt, während Marin Kames ein renommierter Licht- und Showdesigner ist. In 41 Minuten geht es nicht nur um die Wurst, sondern um einen perfekten Start mit dem ersten Silberling Diagnosis:Human. Als Opener fungiert Alive (2020 Mix) – die stumpfen Beats und elektronische Dramatik muss man mögen. Irgendwo zwischen bösen Ministry Momenten, der Neuen Deutschen Härte, lockeren Fear Factory Moves und frechen Rhythmuswechseln, die man aus vielen Elektro Genres kennt, kreiert das Duo seinen eigenen Sound. Teils bösartig, dann wieder butterweich dringen Nummern wie Monster in die Ohren. Das Konzept bleibt von Anfang bis Ende stimmig. Viel Platz für Ausflüge lassen die beiden Österreicher auch nicht, die ihr Gewand bereits als weit genug empfinden. Gelangweilt wird der Hörer dabei zu keiner Sekunde. Dafür bleiben Bernth und Marin hartnäckig am Ball, servieren groovige Übergänge wie Gynoid und lassen es, wenn es nottut, immer laut genug krachen. Energiegeladen für teuflische Liveshows geeignet, fahren die beiden Musiker viel auf, um ein eindrucksvolles Debüt zu generieren. Mir fehlt persönlich das Fingerspitzengefühl in den jeweiligen finalen Situationen, diese dürften mit der Zeit jedoch kommen. Ansonsten wächst mit und in CueStack ein musikalischer Bastard, der dem Erfolg nicht abgeneigt scheint, aber trotzdem mit beiden Füßen im Metalsockel stehen möchte.

