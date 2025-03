Cursed Bloodlines: kehren mit ihrem neuen Album „Virulent“ in die Extreme-Musik-Szene zurück

Die Extreme-Metal-Band Cursed Bloodlines freut sich, mit alten und neuen Fans ihr neuestes Album Virulent zu teilen, das am 4. Februar als CD und digital über Poverty Metal Productions veröffentlicht wurde. Virulent besteht aus elf brandneuen Tracks für über 46 Minuten musikalisches Erlebnis und zeigt viele verschiedene Einflüsse von Old-School-Black-Metal bis hin zu modernem Deathcore, wobei Intensität und Brutalität hochgehalten und gleichzeitig rhythmischen Grooves geboten werden. Mit gnadenlosem Schlagzeug, hämmernden Bässen, kreischenden Gitarren und monströsem Gesang in Verbindung mit messerscharfen Songwriting katapultieren Cursed Bloodlines ihre einzigartige Mischung aus Metal, die sie als „Poverty Metal“ bezeichnet haben, in die vorderste Reihe der Extreme-Musik-Szene.

Streamt das komplette Album Virulent auf dem YouTube-Kanal der Band!

Cursed Bloodlines ist eine selbsternannte „Poverty Metal“-Band aus der Joshua Tree-Gegend in Südkalifornien. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben sie ihre einzigartige Mischung aus Einflüssen und Genres verfeinert und weiterentwickelt, um ihren unverkennbaren Sound zu kreieren. Mit messerscharfen rhythmischen Gitarrenabschnitten (Brian Oakes, Johnny Rojas), unerbittlichem Bass (Tim „Moth“ Morris), dröhnenden Schlagzeugbeats (Zack Bouckaert) und unmenschlichen Gesang (Malcolm Driggs) schaffen sie unerbittliche und aggressive Sounds und kombinieren sie mit Grooves, die in der heutigen Heavy-Metal-Szene mit Sicherheit Eindruck machen werden.

Das Album wurde von Brian Oakes aufgenommen, gemischt und gemastert. Artwork und Logo von Tim Morris II. Foto von Johnny Rojas.

Virulent Tracklist:

1. A Nightmare Grotesque

2. Strange Matter

3. Suffer In Silence

4. Bodies In The Cellar

5. Virulent

6. Partitioned Perfection

7. Blood, Bath And Beyond

8. Mephitic Rebirth

9. Eight Hours To Live

10. A Cold Cosmic Embrace

11. The Rats In The Walls

Cursed Bloodlines sind:

Malcolm Driggs IV – Gesang

Brian Oakes – Gitarre

Ken McBride – Gitarre

Tim „The Moth“ Morris II – Bass

Jeremy Conklin – Schlagzeug

Cursed Bloodlines online:

Website

Instagram

Facebook