Dauþuz – Uranium

Zwischen den vielen Konzerten und Festivals jetzt im Sommer gilt es noch, das eine oder andere Review zu interessanten Veröffentlichungen zu machen. Tief aus den schwarzen Bergwerken kommen Dauþuz und bringen Uranium zutage.

Uranium, so nennt sich der neue Longplayer des Black Metal Duos Dauþuz aus deutschen Landen bzw. Bergwerken. Dauþuz bestehen aus Aragonyth S. (alle Instrumente) und Syderyth G. (Gesang, Keyboards).

Seit 2016 in den schwarzen Windungen unter Tage unterwegs, haben Dauþuz mit Uranium bereits zum sechsten Mal Erz (ein Album) zutage gebracht. Uranium ist seit dem 30.04.2024 über das Label Amor Fati Productions als CD und in den Vinylfarben Black, Green und Glow In The Dark verfügbar. Ob die Version Glow In Dark uranhaltig ist und bei einem Geigerzähler anschlägt, kann ich nicht sagen.

Den Geigerzähler hören wir allerdings beim Einstieg in das Uraniumbergwerk/Album. Der Titel Pechblende offenbart direkt die durchgängigen Brandmarks der Band / des Albums: recht angenehm melodischer und fast orchestral angelegter Black Metal. Dazu deutsche Texte. Die Vocals sind zudem meist zu verstehen, obwohl Sänger Syderyth G. seinen Vocals einen leicht keifenden Black Metal Touch gibt. Untertage hämmert und knarrt es recht schön beim Abbau der Uranium Erze. Das verlangt doch allerhand Energie, die für den geneigten Hörer durchaus hörbar ist. Das dunkel/düstere Umfeld in den Minen ist allgegenwärtig und wird musikalisch wunderbar in einer melodischen Black Metal Szenerie umgesetzt. Die Songs haben eine Menge zu erzählen und wirken zum Teil sogar episch.

Ich könnte mir vorstellen, dass Uranium auch Fans außerhalb des Black Metal Genres ansprechen wird. Ob die Hörer dann anschließend auch musikalisch radioaktiv vom Black Metal von Dauþuz kontaminiert sind, kann ich allerdings nicht sagen! Der Bewertungsgeigerzähler für Uranium schlägt allerdings recht hoch aus!

