Dave And The Dudes: neues Projekt des ehemaligen Fighter-V-Sängers

Nachdem Fighter V Sänger Dave Niederberger im Jahre 2020 die Band wegen andauernder Stimmbandprobleme verlassen musste, hat er nun einen Neuanfang gewagt. Trotz mehrerer Operationen und Rehamaßnahmen waren die Aussichten als Sänger weiterzumachen, zunächst eher mäßig. Im Frühjahr 2022 fasste sich Dave ein Herz und begann verhalten aber bestimmt, seine Stimmbänder an Belastung zu gewöhnen. In dieser Zeit entstand auch ein komplettes Album, welches jetzt im September 2023 erscheinen soll. Erste akustische, kurze Konzerte folgten und der Erfolg ermutigte Dave, ein neues Projekt, nämlich Dave And The Dudes, zu starten. Dabei entfernt sich Dave von den metallischen Einflüssen und es geht musikalisch eher in Richtung Classic Rock, wenn auch seine Vergangenheit nicht abzuleugnen ist. Mit dabei sind: Dave Duss am Schlagzeug, Luca Frei an der Gitarre und Bassist Manuel Wiget.

Durch die vergangenen Konzerte konnte er die anstehenden Aufnahmesessions finanzieren und so konnte Anfang 2023 mit den Aufnahmen zum ersten Album in Hessen begonnen werden. Durch seine Management- und Bookingagentur fand sich auch mit Rock Attack Records respektive Cargo Records ein Label, das die Eidgenossen unter Vertrag nahm. Mit dem Release am 29. September geht es dann auch gleich auf eine vierwöchige Tour durch die Schweiz. Das dürfte eine Bewährungsprobe für die Stimmbänder sein und wenn alles gut geht, dann stehen im November und Dezember Konzerte in Deutschland an.

Drei Single-Auskopplungen sollen die Zeit bis September überbrücken und uns die Scheibe schmackhaft machen. Als erste Single wird mit Down For The Count ein erster Stein für eine neue Karriere gelegt. Man darf gespannt sein.