Dee Snider: meldet sich mit neuem Live-Album und neuem Song zurück

Der schrille Vogel des Metal, Ex-Twisted Sister Frontmann Dee Snider, meldet sich lautstark zurück und serviert den Fans mit Prove Me Wrong eine brandneue Single. Die Nummer ist Teil der neuen DVD/Blu-ray/CD For The Love Of Metal Live!, welche am 31. Juli via Napalm Records veröffentlicht wird. Die Live-Aufnahmen stammen von der The Love Of Metal-Tour und wurden bei Festivalauftritten rund um den Globus mitgeschnitten. Während die ganze Welt darauf wartet, dass Livekonzerte wieder möglich sind, nutzt der ehemalige Twisted Sister Frontmann die Gunst der Stunde und liefert Livemusik-Erlebnis für Zuhause. Zusätzlich zu den Livemitschnitten, die aus Tracks aus Sniders Solo-Karriere wie auch aus der Twisted Sister-Ära stammen, wird auf der DVD/Blu-ray-Version exklusives Material von hinter den Kulissen und verschiedene Interview-Clips präsentiert und der 65-Jährige meldet sich mit persönlichen Kommentaren zu Wort. Abgerundet wird das Paket durch eine AC/DC-Coverversion von Highway To Hell und durch die brandneue Single Prove Me Wrong.

Prove Me Wrong, zu dem es auch ein Lyric-Video gibt, schrieb Snider gemeinsam mit Charlie Bellmore, während Daniel Stanton (Coallier Entertainment) und Ingo Spörl (Hart Media) für die Produktion und das Video zuständig waren.

Dee Snider – Prove Me Wrong (Official Lyric Video, 2020):

For The Love Of Metal Live!-Tracklist:

Digitales Album:

01. Lies Are A Business

02. Tomorrow’s No Concern

03. You Can’t Stop Rock ‚N‘ Roll

04. The Beast

05. American Made

06. Under The Blade

07. The Kids Are Back

08. Become The Storm

09. We’re Not Gonna Take It

10. I Am The Hurricane

11. Burn In Hell

12. I Wanna Rock

13. For The Love Of Metal

14. Highway To Hell

15. Ready To Fall

16. The Fire Still Burns

17. Roll Over You

18. Prove Me Wrong

CD:

01. Lies Are A Business

02. Tomorrow’s No Concern

03. You Can’t Stop Rock ‚N‘ Roll

04. The Beast Live

05. American Made

06. Under The Blade

07. The Kids Are Back

08. Become The Storm

09. We’re Not Gonna Take It

10. I Am The Hurricane

11. Burn In Hell

12. I Wanna Rock Live

13. For The Love Of Metal

14. Highway To Hell

15. Prove Me Wrong

DVD/Blu-ray:

01. Lies Are A Business

02. Pain Of Traveling (Interview)

03. Tomorrow’s No Concern

04. You Can’t Stop Rock ‚N‘ Roll

05. New Record (Interview)

06. The Beast

07. American Made

08. Under The Blade

09. Songwriting (Interview)

10. The Kids Are Back Live

11. Become The Storm

12. We’re Not Gonna Take It

13. WNGTI (Interview)

14. I Am The Hurricane

15. Burn In Hell Live

16. Rock Of Ages (Interview)

17. I Wanna Rock

18. For The Love Of Metal

19. AC/DC (Interview)

20. Highway To Hell

21. Credits

22. Ready To Fall (Bonus Track)

23. The Fire Still Burns (Bonus Track)

24. Roll Over You (Bonus Track)

25. Suzette (Interview)

26. Hearing (Interview)

27. Strangeland (Interview)

28. Lemmy (Interview)