Rock – und Metal-Events haben in Mannheim Tradition. In den 80ern tat sich die Metropole als erster Austragungsort des Monsters Of Rock hervor, der ersten Rock-Großveranstaltung seiner Art auf deutschem Boden.

Der Zeitgeist hat sich seitdem verändert: während sich die großen Massenveranstaltungen mit unnahbaren Riesen-Stars zunehmend nicht mehr ganz so leicht tun , präferiert insbesondere die Metal-Szene zunehmend familiäre Atmosphäre und Klasse statt Masse in der Bandauswahl.

Als vor einigen Wochen das Delta Metal Meeting im Mannheimer MS Connexion Complex seine Premiere feierte, waren es genau diese beiden Attribute, die von Anfang an im Fokus standen: unter der Prämisse „weniger ist mehr“ tat sich im April eine neue Generation an Festivals hervor, die es quasi auf den Punkt bringt – und die entsprechend bereits mit ihrem Debüt einen großen Erfolg feiern konnte. Mehr als zwei Drittel der Tickets waren abverkauft.

Anstatt 120 Bands auf fünf Bühnen, einem unübersichtlichen Gelände mit vielem, was man eigentlich gar nicht braucht, mit Stress und dem Gefühl, für viel Geld auch nicht mehr erlebt zu haben, konzentriert sich das Delta Metal Meeting lieber aufs Wesentliche: eine Bühne, eine sorgfältige Auswahl an Bands, ein familiäres Gelände, einen hochwertigen Metal-Markt mit hochkarätiger CD-Börse, einer qualitativ anspruchsvolleren Food Area und genügend Platz für Chill Out.

Beim Delta Metal Meeting steht eine feine Auswahl an qualitativ sehenswerten Bands im Fokus. Ein entspanntes Event sowohl für Szene-Kenner und Sammler, die sich auf dem Metal-Markt garantiert die ein oder andere Rarität sichern können, als auch für Rockfans, die es gerne etwas stressfreier angehen möchten.

Der Blind Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen, erste Bandbestätigungen folgen in Kürze. „Der gute Erfolg in diesem Jahr hat uns mit unserem Konzept sehr bestätigt“, so die Veranstalter. „Wir wollen uns für unsere zweite Ausgabe wieder um ein hochkarätiges, aber nicht übertriebenes Line Up bemühen, das vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher als in diesem Jahr wird und wollen ein Event schaffen, auf dem sich der anspruchsvolle Rock – und Metal-Fan wiederfindet, auch was die Einkaufs- und Essensmöglichkeiten vor Ort betrifft.“

Termin wird der Samstag, 13.4.2019 sein.

Location wird das Mannheimer MS Connexion Complex bleiben.

Tickets und Infos: www.deltametalmeeting.de

