Desidera: veröffentlichen ihren neuen Song „The Industry“

Die deutsche Metalband Desidera meldet sich mit ihrem neuen Track The Industry zurück. Aufbauend auf dem Erfolg ihres 2025er Albums Utopia, das besonders live für Begeisterung sorgte, legt die Band nun deutlich nach.

The Industry verbindet harte Riffs mit atmosphärischen Elementen und liefert zugleich eine kritische Auseinandersetzung mit der Musikbranche. Der Sound wirkt moderner und druckvoller – ein klares Statement für die nächste Phase der Band.

Mit Blick auf die kommende Tour 2026 dürfte der Song schnell zum festen Bestandteil der Setlist werden. Desidera zeigen: Der nächste Schritt ist längst eingeleitet.

The Industry von Desidera könnt ihr euch hier anhören: https://desideraofficial.bandcamp.com/track/the-industry

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