Erdve: veröffentlichen ihre neue Single „Nyra“ vom kommenden Album „Epigrama“

Die litauische Experimental-Metal-Band Erdve veröffentlicht Nyra, die erste Single ihres kommenden Albums Epigrama. Der Song führt die emotionale und konzeptionelle Tiefe des Albums ein und präsentiert Trauer nicht als flüchtige Reaktion, sondern als eine Kraft, die den Einzelnen in einem Kreislauf aus Erinnerungen und ungelösten Verantwortlichkeiten gefangen hält.

Begleitend zur Single präsentieren Erdve ein Musikvideo, das im Europa-Park in Joneikiškės, Litauen, gedreht wurde. Die visuelle Präsentation entfaltet sich inmitten monumentaler Skulpturen. Seht euch das Video hier an:

Getragen von dichter Atmosphäre und bedächtigem Tempo entfaltet sich Nyra zu einer erdrückenden Meditation über Verlust und Erinnerung. Die Komposition entwickelt sich durch sorgfältig strukturierte Spannung statt durch plötzliche Aggression, wodurch schwere, atmosphärische Gitarren und zurückhaltende Rhythmen ein allmähliches Gefühl psychischer Anspannung erzeugen. Diese kontrollierte Intensität spiegelt das umfassendere Engagement des Albums für bewusstes Songwriting wider, bei dem jedes Element zu einer stimmigen emotionalen Gesamtarchitektur beiträgt.

Epigrama erscheint am 29. Mai bei Season Of Mist. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Erdve

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