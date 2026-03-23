Legacy Reborn: haben ihre neue Power Metal Single „Runners, Prowlers, Hunters“veröffentlicht

Die Power-Metal-Band Legacy Reborn meldet sich mit ihrer neuen Single Runners, Prowlers, Hunters zurück. Der über sieben Minuten lange Track überzeugt mit hohem Tempo, ausgeprägter Melodik und klassischem Genre-Feeling. Energetische Riffs treffen auf eingängige Harmonien, während mehrere Gitarrensoli – darunter harmonisierte Duette – den typischen Power-Metal-Sound unterstreichen.

Musikalisch präsentiert sich der Song dynamisch und mitreißend: treibend, kraftvoll und zugleich stark melodieorientiert. Die Komposition setzt auf eine durchgehend hohe Geschwindigkeit, ohne dabei an Eingängigkeit zu verlieren.

Inhaltlich erzählt Runners, Prowlers, Hunters die Geschichte eines Wolfsrudels, das durch eine kalte Winternacht streift. Getrieben von Instinkt und dem Ruf des Rudels bewegen sich die Tiere als Jäger durch Wälder und verschneite Landschaften – als Hüter der Wildnis. Gleichzeitig dient die Geschichte als Metapher für das menschliche Leben: Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung stärken das Überleben.

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