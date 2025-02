Destroyers Of All: haben das Video zu „Insaniam“ veröffentlicht

Die progressive Thrash-Death-Metal-Band Destroyers Of All aus Coimbra freut sich, die Veröffentlichung des neuen Albums der Band mit dem Titel In Darkness We Remain am 1. März bekannt zu geben. In Darkness We Remain besteht aus zehn über 42 Minuten langen Titeln und ist als Jewel Case und Slipcase erhältlich. Es wird alle Fans von Revocation, Pantera und Death begeistern!

Einen neuen Vorgeschmack auf das Album gibt es nun mit dem Song Insaniam. Das Video dazu gibt es auf YouTube:

In Darkness We Remain ist die vierte Veröffentlichung von Destroyers Of All nach der Debüt-EP Into The Fire (2013), der LP Bleak Fragments (2016) und Vile Manifesto (2019), die allesamt von nationalen und internationalen Fachmedien hoch gelobt wurden.

Vollgepackt mit wilden Riffs, unerbittlichem Gesang und donnernden Schlagzeug überschreitet In Darkness We Remain die Grenzen der Härte ihres Sounds und liefert ein Album, das brutaler und direkter ist als je zuvor, dabei aber die kreative Identität beibehält, die die Musik der Band seit ihrer Gründung geprägt hat.

Das Album wurde von Destroyers Of All und João Dourado in den Golden Jack Studios aufgenommen. Gemischt und gemastert von João Dourado in den Golden Jack Studios. Bandfoto von Miguel Silva. Logo gezeichnet von Christophe Szpajdel und angepasst von Guilherme Busato.

Anbei seht ihr das Album-Artwork von Guilherme Busato.

In Darkness We Remain Tracklist:

1. Welcome To The….

2. Ritual

3. Insaniam

4. Neurosis

5. Gehenna

6. Cold

7. Guile

8. Closure

9. Reliance

10. While My Guitar Gently Weeps