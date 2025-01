Destroyers Of All: veröffentlichen die neue Single und Video „Ritual“

Die aus Coimbra stammende Progressive-Thrash-Death-Metal-Band Destroyers Of All ist stolz darauf, ihre neue Single mit dem Titel Ritual zu veröffentlichen. Der Titel stammt vom Album der Band In Darkness We Remain, dessen Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde. Ritual wird von einem offiziellen Video begleitet, das hier verfügbar ist:

Ritual nimmt euch mit auf eine dunkle Odyssee durch Okkultismus und Mystizismus und vermischt die groovige Essenz des frühen Sounds der Band mit ihrer unerbittlichen modernen Aggressivität und schafft so ein intensives, unvergessliches Erlebnis, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet.

Destroyers Of All ist eine 2011 gegründete portugiesische Progressive-Thrash-Death-Metal-Band. Der Sound der Band vermischt diverse musikalische Einflüsse aus unterschiedlichen Stilen, von Thrash, Death und sogar Black Metal bis hin zu Hard Rock und Progressive Metal.

2013 debütierte die Band mit der EP Into The Fire, die von der Fachpresse sehr gut aufgenommen wurde und im berühmten Metal-Magazin Kerrang als „Band des Tages“ erwähnt wurde. 2016 veröffentlichten sie ihre erste LP Bleak Fragments, die für ihren progressiven und technischen Soundansatz von der Kritik hoch gelobt wurde.

Im Jahr 2019 veröffentlichten Destroyers Of All die zweite LP The Vile Manifesto mit einem aggressiveren und geradlinigen Sound, während gleichzeitig einige der technischen und progressiven Identität der Band beibehalten wurden.

Destroyers Of All haben seit ihrer Gründung regelmäßig in Portugal gespielt und hatten das Vergnügen, die Bühne mit Bands wie Crowbar, Destruction, Soulfly und Anti-Nowhere League zu teilen. Zudem ist die Band bei einigen großartigen Festivals in Portugal und Spanien aufgetreten, beispielsweise beim Vagos Metal Fest, SWR Barroselas, Resurrection Fest (ES) und vielen mehr.

Mit dem Ausbruch der Pandemie und dem Mangel an Live-Auftritten verlagerte die Band ihren Fokus auf das Komponieren neuer Musik, was zu ihrer neuesten und bisher raffiniertesten LP führte. Das neue Album bringt die Wurzeln ihrer Identität zurück, die auf der Debüt-EP prominent vertreten waren, und treibt gleichzeitig die Progressivität und Aggressivität der ersten beiden LPs voran.

Track aufgenommen von Destroyers Of All und João Dourado in den Golden Jack Studios. Gemischt und gemastert von João Dourado in den Golden Jack Studios. Bandfoto von Miguel Silva. Logo gezeichnet von Christophe Szpajdel und angepasst von Guilherme Busato.

Oben seht ihr das Artwork der Single von Guilherme Busato.

Destroyers Of All sind:

João Mateus – Gesang

Alexandre Correia – Leadgitarre

Guilherme Busato – Rhythmusgitarre

Bruno da Silva – Bass

Filipe Gomes – Schlagzeug

Destroyers Of All online:

Linktr.ee