Die Markthalle Hamburg präsentiert: Change Your Dealer am 24.06.2020

Am 24.06.2020 ab 19.30 Uhr werden Change Your Dealer in der Markthalle Hamburg auftreten. Change Your Dealer sind eine Rockband aus Hamburg. Vor über zehn Jahren lernten sich Christian (Bass) und Dennis (Schlagzeug) während ihres Sozialdienstes kennen, wo die beiden behinderte Kinder fuhren. Eines Tages auf dem Heimweg fingen sie an, über Musik zu sprechen und entdeckten, dass sie die gleichen Sachen wie 24-7-SPYZ, Living Colour, King X oder Soundgarden hörten.

Christian hatte schon in einigen Bands Gitarre gespielt, aber nach der Schule verschwand alles und er wollte all seine Gitarrensachen bereits verkaufen. Dennis hatte einen kleinen Proberaum und sie beschlossen, ein wenig zum Spaß zu jammen!

Es war nicht einfach, eine Band zusammen zu bekommen, da jedes Mal, wenn ein Line-Up komplett war, etwas passiert. Der erste Sänger Henning heiratete und ging, Bassist Henrik zog mit seiner Frau und seinen Kindern nach Rumänien. Und nachdem die Sängerin Dacia (jetzt Ex-Tape, dann Pre-Tape) ausstieg, sah es düster aus.

Chris (Sänger) trat der Band bei, er war ein alter Kumpel von Dennis. Sie arbeiteten in der Markthalle zusammen, einem berühmten Veranstaltungsort in Hamburg. Chris war derjenige, der sich den Namen der Bands ausgedacht hat. Sie fingen an, gemeinsam Songs zu schreiben, und suchten weiter nach einem neuen Bassisten.

Aber das letzte Puzzleteil zu finden, war nicht so einfach, sodass Christian nach vielen Tryouts und Experimenten mit verschiedenen Bassisten schließlich beschloss, von Gitarre zu Bass zu wechseln, und spürte, dass es viel einfacher war, einen guten Gitarristen als Bassisten zu finden.

So kam man mit Jan ins Gespräch, Lead-Gitarrist der Band Devil’s Day Off, den Chris kannte. Er war immer offen für neue Projekte, also wurde er zu einer Jam-Session eingeladen! Es klickte sofort zwischen den vier und C.Y.D. in ihrer aktuellen Besetzung waren geboren. In der Zwischenzeit wurde die Verbindung zwischen C.Y.D und Devils Day Off weiter verstärkt, da Christian als zweiter Gitarrist auch bei Devil’s Day Off spielt. Jetzt mit einer ständig wachsenden Setlist von mehr als 20 Songs sind C.Y.D. bereit, n’roll zu rocken.