Dimman: veröffentlichen neue Single „The First Daylight“

Die Single The First Daylight der finnischen Melodic-Death-Metal-Band Dimman kokettiert sowohl mit Black-Metal- als auch mit Metalcore-Klängen.

Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Dimman wird ihr zweites Studioalbum Consciousness am 28. Februar 2025 über Inverse Records veröffentlichen. Die zweite Single The First Daylight wwurde nun veröffentlicht und ein atemberaubendes Video ist hier verfügbar:

„Die zweite Single The First Daylight ist das härteste Stück des Albums, das sowohl mit Black Metal als auch mit Metalcore kokettiert. Die knackigen Riffs und das aggressive Schlagzeugspiel des Tracks sind ein gutes Training für die Nackenmuskulatur während der gut drei Minuten. Der Text ist inspiriert von Zeiten, in denen sich gute Zeiten zum Schlechten wenden und Schwierigkeiten versuchen, den Verstand zu übernehmen. Manchmal ist es jedoch gut, sich ein wenig mit der dunklen Seite zu beschäftigen, und die Komposition ist ein großartiges Beispiel dafür, wie negative Erfahrungen in Musik kanalisiert werden können, so klischeehaft das auch klingen mag, haha“, sagt Jaakko Yli-Sorvari, Gitarrist der Band.

The First Daylight im Stream: https://push.fm/fl/dimman-daylight

Hier gibt es noch das Musikvideo der ersten Single Infinitum:

Biografie:

Dimman sind eine finnische Metalband, deren Geschichte 2014 mit ihrer ersten offiziellen Single Shattered begann, die 2016 veröffentlicht wurde. Im Laufe der Jahre haben Dimman mehrere Singles, zwei EPs und ihr Debütalbum Songs And Tales Of Grievance im Jahr 2021 veröffentlicht und damit weltweite Aufmerksamkeit erlangt.

Dimman sind nun bereit, ihr zweites Album Consciousness zu veröffentlichen, das einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere darstellt und neun Tracks mit vielseitigen Kompositionen und bemerkenswerter Musikalität bietet.

Line-Up:

Valtteri Halkola – Gesang, Gitarre

Jaakko Yli-Sorvari – Gitarre

Elias Halkola – Bassgitarre

Arto Pieksämäki – Schlagzeug

Links:

https://www.facebook.com/Dimman

https://www.instagram.com/dimmanmetal

http://dimmanfinland.bandcamp.com