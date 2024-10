Turbokill: kündigen die „A Fistful Of Teutonic Metal“ Tour an

Die sächsische Metal Band Turbokill, um ex-Alpha Tiger Sänger Stephan Dietrich, hat sich mit ihrem neuen Album Champion eindrucksvoll zurückgemeldet. Jetzt will sich die Band den Fans auch live präsentieren. Unter dem Motto A Fistful Of Teutonic Metal spielt die Band in Deutschland und Belgien zehn exklusive Konzerte:

2024

13.12. Hannover – Bei Chez Heinz

27.12. München – Backstage

2025

03.01. Kassel – Goldgrube

04.01. Saarbrücken – Garage

10.01. Hamburg – Monkeys Music Club

11.01. BE-Malle – Klub K

18.01. Dresden – Chemiefabrik

24.01. Osnabrück – Bastard Club

25.01. Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei

31.01. Lübeck – Rider’s Cafe

Eine zweite hochkarätige Band wird in den nächsten Wochen bestätigt und der Vorverkauf startet in Kürze.

Sänger Stephan Dietrich meint zu der Tour: „Es ist endlich wieder an der Zeit, die Power von Teutonic Steel zu erleben! Wir sind mehr als bereit, euch unser neues Album Champion live zu präsentieren. Ab Dezember 2024 geht es für uns auf eine 10-Show-Tour quer durch Deutschland, inklusive einem Abstecher nach Belgien – und das wird ein absolutes Highlight! Unsere Musik vereint die rohe Energie des Heavy Metal mit energiegeladenen, mitreißenden Hymnen, die euch von der ersten bis zur letzten Minute in den Bann ziehen werden!“

Gitarrist Daniel Kanzler ergänzt: „Jede Show wird eine absolute Machtdemonstration – laut, schnell und kraftvoll! Wir freuen uns wahnsinnig darauf, die neuen Songs von Champion mit euch auf und vor der Bühne zu feiern. Dieses Album steckt voller Power und es gibt für uns nichts Größeres, als diese Energie live mit euch zu teilen! Die Proben für die A Fistful Of Teutonic Metal-Tour laufen auf Hochtouren und wir haben die eine oder andere Überraschung im Gepäck. Also: „Die Daten fett im Kalender anstreichen – wir sehen uns!“

Das aktuelle Album Champion erschien am 27. September 2024 über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, LP-Version, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://Turbokill.lnk.to/Champion

Turbokill sind:

Stephan Dietrich – Vocals

Ronny Schuster – Rhythm Guitar

Daniel Kanzler – Lead Guitar

Marco „Fox“ Grünwald – Bass

Kevin Käferstein – Drums

https://www.turbokill.de/

https://www.facebook.com/TURBOKILLBand