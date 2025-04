Divide And Dissolve: haben neues Album „Insatiable“ und neue Single „Withholding“ veröffentlicht

Unter der Leitung der Cherokee-Komponistin und Multiinstrumentalistin Takiaya Reed haben Divide And Dissolve ihr neues Album Insatiable über Bella Union veröffentlicht. Das Album hat sich die Anerkennung von Decibel Magazine, Flood Magazine, NPR „Into Music“ Podcast, Talkhouse „One Great Thing“, Salvo, BrooklynVegan, New Noise Magazine, Punknews.org, Guitar Girl Magazine und vielen anderen verdient. Takiaya steuerte den Gesang zum ersten D//D-Song überhaupt auf der aktuellen Single Grief bei, der ihre sanftere, nachdenkliche Seite zeigte. Die neue Single Withholding bringt die rauen Doom-Metal-Tiefen des Projekts voll zur Geltung. Takiaya erzählt: „Withholding handelt von einem Ort, an dem Veränderung wahrgenommen werden kann. Wo sie materiell, spirituell, emotional und körperlich gefühlt wird. Es geht darum, die Dynamik und die Spannungen von Druck und Zug zu steuern.“

Der Albumtitel Insatiable kam Takiaya in einem Traum. Sie hatte eine Vision von einer besseren Welt, die sich nahtlos in den Optimismus ihrer Heavy-Musik einfügte: „Ich habe die Auswirkungen von Menschen gesehen und gespürt, die großen Schaden anrichten und Schmerz in einem nie endenden Kreislauf verursachen. Ich habe auch die Stärke und Macht von Menschen gesehen und gespürt, die große Taten der Liebe begehen“, sagt sie. Für Takiaya bedeutet dies, „insatiable“ zu sein; es ist die Art und Weise, wie wir entweder einen Weg der Zerstörung oder einen des Mitgefühls wählen und ihn in vollen Zügen erleben. „Es ist ein Album über Liebe, und es fühlt sich wichtig an, dies zu erfahren, jetzt mehr denn je.“

Die Musik von Divide And Dissolve ist ein Bekenntnis zur Enteignung durch koloniale Gewalt, sie ehrt die Vorfahren, wendet sich gegen die weiße Vorherrschaft und fordert die Souveränität der Ureinwohner. Mit einem Gewitter aus krachenden Becken, knackigen Rückkopplungen, magenschüttelnden Riffs und neoklassischen Anklängen gespickt, befasst sich das neue Werk mit der Idee von Freiheit durch Vergänglichkeit und Zerstörung vs. Mitgefühl, ein dringender Aufruf, sich eine bessere Welt vorzustellen, bevor es zu spät ist.

Insatiable Tracklist:

1. Hegemonic

2. Monolithic

3. Withholding

4. Loneliness

5. Dichotomy

6. Provenance

7. Disintegrate

8. Grief

9. Holding Pattern

10. Death Cult