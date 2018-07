In zwei Wochen startet die 29. Auflage des Wacken Open Airs (W.O.A.). Auf der Bühne live dabei: Metal-Queen Doro Pesch. Am 18. Juli schaute der sympathische Rockstar in der Blutspendezentrale der Uniklinik Düsseldorf (UKD) in ihrer Heimatstadt vorbei. Anlass: Die Düsseldorfer Uniklinik ist seit diesem Jahr Partner des Wacken Open Airs. Metalfans können am UKD offizieller W.O.A-Bloodsponsor werden.

„Eine super Aktion! Zusammenhalt und Unterstützung: Genau das macht ja die Metal-Community aus. Und genau darum geht es auch in der Blutspende: Mit geringem Aufwand kann man Leben retten. Und jeder von uns kann einmal auf eine Blutspende angewiesen sein. Und die offiziellen Blood-Sponsor-T-Shirts des Wacken Open Airs sind da sicher eine weitere Motivation. Denn kaufen man die nicht“, so Doro Pesch bei Ihrem Besuch in der Düsseldorfer Uniklinik.

Und so funktioniert die Wacken-Blutspende: Wer sein Blut spendet, bekommt einen Stempel in seinen persönlichen Wacken-Blutspendepass, der auf Anfrage ausgeben wird. Ist dieser voll, erhält man ein spezielles Wacken-Blood-Sponsor-T-Shirt.

Vier von fünf Menschen in Deutschland sind mindestens einmal in ihrem Leben auf eine Blutspende oder Produkte, die aus einer Blutspende gewonnen werden, angewiesen. Viele Operationen und Therapien können nicht durchgeführt werden, wenn zu wenige Blutkonserven verfügbar sind. Rund 60.000 Blutpräparate werden alleine am Universitätsklinikum Düsseldorf jährlich benötigt.

Am 3. August wird Doro Pesch beim Wacken Open Air auf der Bühne stehen. Sie zählt zu den Künstlern, die besonders eng mit dem Festival verbunden sind. Ihr Song We are the Metalheads ist seit 2009 eine der offiziellen Hymnen des Festivals. Und in diesem Jahr macht sie sich mit der jüngsten Single All For Metal selber Konkurrenz in Sachen Hymne.

Am 17. August dann erscheint Doros mit Spannung erwartetes neues Album Forever Warriors, Forever United.

Rund um diesen Veröffentlichungs-Termin wird Doro noch bei etlichen deutschen TV-Talkshows zu sehen sein:

28.07.18: ARD – „Ina´s Nacht“

31.07.18: ZDF – „Morgenmagazin“

15.08.18: ZDF – „Volle Kanne“

24.08.18: NDR – „Talk Show“

28.08.18: RBB – „Zibb“

Auf die großartige Hymne All For Metal folgt heute also mit Lift Me Up der nächste Hit, der die Vorfreude auf das neue Killer-Album von Doro nur noch weiter steigert!

Forever Warriors, Forever United ist Killer, weil Doro der (Metal-)Welt gleich zwei neue Alben im Doppelpack schenkt!

Forever Warriors, Forever United ist Killer, weil die 25 Songs unglaublich stark und abwechslungsreich sind!

Forever Warriors, Forever United ist einzigartig, weil Gaststars von Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Dead Daisies) über Mille (Kreator) bis hin zu Sabaton u.v.m. der Metal-Queen auf ihrem 20. Album die Ehre erweisen.

Zahlreiche Gäste gibt es vor allem auf der ersten Single All For Metal zu hören. Mitgewirkt am Song haben Mille (Kreator), Johan Hegg (Amon Amarth), Chuck Billy (Testament), Warrel Dane (R.I.P.), Jeff Waters (Annihilator), Sabaton, Ross The Boss, Rock’n’Rolf (Running Wild), Detraktor, Tommy Bolan (ex-Warlock), Andy Brings (Double Crush Syndrome) sowie weitere Mitglieder des Doro-Fanclubs!

Doro kommentiert: „Meiner Meinung nach ist All For Metal genau so eine Hymne wie All We Are! Der Song wartet mit jeder Menge Gastsänger auf, die alle sehr gute Freunde von mir sind, und ist perfekt für Live-Shows geeignet. Ich hoffe, er gefällt Euch ebenfalls, denn er ist einer meiner absoluten Lieblingssongs!“

Die Single wird auch als 7″-Vinyl in verschiedenen Farben (black, picture, silver, gold) erhältlich.

All For Metal 7″-Vinyl Tracklist:

Side A

All For Metal

Side B

If I Can‘t Have You – No One Will

Forever Warriors, Forever United wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

DIGI Slipcase (Forever Warriors+Forever United)

2LP (black (Forever Warriors) in gatefold)

2LP (black (Forever United) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (red (Forever Warriors) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (blue (Forever United) in gatefold)

NB MAILORDER ONLY 2LP+2CD (framed gold vinyl)

Retail BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (1.violet/2.green) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum)

NB MAILORDER ONLY BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (silver) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum + signed photo card & bag)

Tracklists:

Forever Warriors

01. All For Metal

02. Bastardos

03. If I Can’t Have You – No One Will

04. Soldier Of Metal

05. Turn It Up

06. Blood, Sweat And Rock ‘n’ Roll

07. Don’t Break My Heart Again

08. Love’s Gone To Hell

09. Freunde Fürs Leben

10. Backstage To Heaven

Bonus Songs:

11. Be Strong

12. Black Ballad

13. Bring My Hero Back Home Again

Forever United

01. Résistance

02. Lift Me Up

03. Heartbroken

04. It Cuts So Deep

05. Love Is A Sin

06. Living Life To The Fullest

07. 1000 Years

08. Fight Through The Fire

09. Lost In The Ozone

Bonus Songs:

10. Caruso

11. Tra Como E Coriovallum (instrumental)

12. Metal Is My Alcohol

Doro live:

Festivalshows 2018:

07.07. RUS Novokuznisk – City Anniversary Open Air

12.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

13.07. D Jüterbog – Motorcycle Jamboree

15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

20.07. D Fritzlar – Rock am Stück

21.07. D Wertheim – Burgrock

01.08. D Wacken – Wacken Open Air

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. F Colmar – Hard Rock Session

10.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

11.08. E Villena – Leyendas del Rock

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

31.08. D Dormagen – Zons rockt

01.09. D Hartenholm – Werner Rennen

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Im November wird Doro bei drei Shows als Special Guest von Saxons Thunderbolt Tour Pt. 3 – 2018 dabei sein:

w/ Wayward Sons

08.11. UK Bath – Forum

10.11. UK Nottingham – Royal Concert Hall

11.11. UK Newcastle – City Hall

Nach diesen drei Special-Guest-Shows mit Saxon werden Doro mit ihrem neuen Superalbum Forever Warriors, Forever United im Gepäck zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums im Herbst auf große Welt-Tournee gehen. Ab dem 16. November 2018 ist Doro in Deutschland und Österreich zu sehen und ab dem 8. März 2019 dann endlich auch im übrigen Europa! Das sind die bisher bestätigten Termine:

European Tour 2018/19

w/ Special Guests – präsentiert von: Metal Hammer, Radio Bob, Slam Magazine, Musix, Metaltix, Rock Antenne

2018

16.11. D Bremen – Aladin

17.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

18.11. D Berlin – Astra Kulturhaus

20.11. D Görlitz – Kulturbrauerei

21.11. A Wien – Simm City

23.11. D Memmingen – Kaminwerk

24.11. D Stuttgart – Im Wizemann

25.11. D Saarbrücken – Garage

27.11. D Frankfurt – Batschkapp

28.11. D Erfurt – Stadtgarten

30.11. D Köln – Live Music Hall

01.12. D Bochum – Zeche *SOLD OUT*

02.12. D Bochum – Zeche -Extrashow-

2019

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Straßburg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München – Backstage

23.03. D Nürnberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101

Weitere weltweite Tourdaten folgen in Kürze!

Mehr zu Forever Warriors, Forever United:

Folgt Doro auch auf Facebook, um keine Videos mehr zu verpassen.

