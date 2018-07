Weapon UK: “Rising From The Ashes“ limitierte Vinyl Edition – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum: 28.09.2018

Weapon UK: “Rising From The Ashes“ limitierte Vinyl Edition – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum: 28.09.2018

Am 28. September 2018 wird das Album Rising From The Ashes von Weapon UK als limitierte Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. September 2018. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 2 Bonustracks und insert erscheinen.

Unter Anhängern der New Wave Of British Heavy Metal gilt Set The Stage Alight der Londoner Weapon schon lange als eine der größten Hymnen der gesamten Bewegung. Das Stück erschien ursprünglich im Jahre 1980 auf der B-Seite von Weapons einziger 7”/12” Single It’s A Mad Mad World.

Die originale “klassische” Besetzung von Weapon bestand aus Bruce Bisland (Schlagzeug), Jeff Summers (Gitarre), Barry Downes (Bass) und Danny Hynes (Gesang). Anfänglich agierte man unter dem Bandnamen Fast Relief, benannte sich aber zu Beginn des Jahres 1980 in Weapon um.

Das Stück Set The Stage Alight hieß am Anfang ebenso wie die Band Fast Relief und wurde 1979 von Jeff Summers geschrieben. Zusammen mit Liar, It’s A Mad Mad World und One Night Stand war es eine der frühesten Kompositionen von Weapon. Das Live-Repertoire bestand seinerzeit aus gut einem Dutzend eigener Stücke, darunter spätere Bühnenstandards wie Midnight Satisfaction, Take That Bottle Away, Olivia, Killer Instinct, This Is The Song und Remote Control.

1990 wählte Lars Ulrich Set The Stage Alight für seine Compilation NWOBHM ‘79 Revisited aus. Doch bereits Jahre zuvor waren NWOBHM-Archäologen von der frappierenden Ähnlichkeit zwischen Set The Stage Alight und Hit The Lights verblüfft. Sänger Danny Hynes erklärt: “Jeder, der sich ein wenig mit der Historie von Weapon auskennt, weiß, dass Set The Stage Alight bereits 1979 geschrieben worden ist – also drei oder vier Jahre vor Hit The Lights. Metallica haben das komplette Intro von Set The Stage Alight genommen und es für ihr Hit The Lights verwendet. Ich habe leider nie die Chance gehabt, mit Lars oder James darüber zu sprechen, habe aber gehört, dass Metallica in den ganz frühen Tagen ihr Live-Set mit Set The Stage Alight eröffnet haben sollen.”

Eine Karriere wie Metallica war Weapon leider nicht vergönnt. Mitte 1981 löste sich die originale Besetzung bereits wieder auf. Ohne allerdings das lang ersehnte Debütalbum veröffentlicht zu haben. Die von Pure Steel Records publizierte Zusammenstellung Set The Stage Alight hätte genau dieses Album werden können.

Weapon reformierten sich kurzzeitig im Jahre 1984 und nahmen mit Sweets Andy Scott sogar ein paar neue Demos auf. Erst 30 Jahre später, 2014, fand allerdings eine nachhaltige Re-Union statt. Gekrönt vom Auftritt auf dem Brofest in Newcastle upon Tyne im Jahre 2017. Das Comeback-Album von Weapon nennt sich Rising From The Ashes. Danny Hynes erklärt: “Rising From The Ashes ist mehr oder weniger eine direkte Fortsetzung unseres frühen Materials – vielleicht ein wenig melodischer, ein wenig geschmeidiger. Als Menschen und als Musiker sind wir gereift. Meine persönlichen Favoriten auf der Platte sind Ride The Mariah, Alemain sowie Burning Skies.”

Tracklist:

Seite A

1. The Awakening (Prelude)

2. Ride The Mariah!

3. Fountain Of Paradise

4. Warrior

5. Ready 4 You

6. Burning Skies

7. The Rocker (Bonustrack)

Seite B

8. Alamein

9. Wonderland

10. Bloodsoaked Rock

11. Bad Reputation

12. Celebration Time

13. Killer Instinct (Bonustrack)

Total Playing Time: 51:19 min

Line-Up:

Danny Hynes – vocals

Jeff Summers – guitars, vocals

PJ Philips – bass, vocals

Ian Sweeting – drums

Special guests:

Roy Shipston (Alamein) – keyboards

Baz Downes (Killer Instinct) – bass, vocals

Bruce Bisland (Killer Instinct) – drums, vocals

Link

www.weapon-uk.com/

www.facebook.com/Weapon.UK

www.twitter.com/hashtag/TheRealWeaponUK?src=hash

www.reverbnation.com/weaponuk

Mehr über WEAPON UK

Mehr über Rising From The Ashes

Kommentare

Kommentare