Wayste: kündigen Debütalbum „The Flesh And Blood“ an

2016 haben Wayste mit der EP No Innocence ein krasses Ausrufezeichen im deutschen Hardcore gesetzt. Ihr Sound ist brachial, düster und kompromisslos. Heute kündigt das Trio aus Leipzig ihr Debütalbum The Flesh And Blood an, das im September von Day By Day Records und Through Love Records gemeinsam veröffentlicht wird.

„Der Vergangenheit und dem ewigen Zorn Gottes die trotzige Stirn bieten. So wie man aufgewachsen ist, will man nicht sein. Das, was man damals gelernt hat, will man wieder vergessen. Die alten Werte sind, was sie eben sind: Alt. Stück für Stück verliert man den Bezug zu den alten Systemen, denen man sich sowieso nie zugehörig gefühlt hat. Gott hat immer nur Wände gebaut, die man nun mit ungeheurer Arbeit wieder einreißen muss.“ Dieses pessimistische Statement schicken Wayste ihrem Debütalbum vorweg. The Flesh And Blood ist ein wütender Befreiungsschlag, den Michael, John und Manuel komplett live in der Oldenburger Tonmeisterei eingespielt haben. Der Sound ist dicht und heftig, die Texte behandeln all die schweren Themen die das dunkle Herz sich wünscht: Tod, Trauer, Hass. The Flesh And Blood erscheint als gemeinsames Release von Day By Day Records und Through Love Records und ist ab jetzt vorbestellbar. Nur in den Shops der Labels kann man bereits auch einen Song aus dem Album hören. Holy Smoke ist eine nicht mal 2-Minuten-lange Walze, die erstmal keine Fragen offen lässt. Fans des früheren Gallows-Outputs, den mächtigen Riffs von Every Time I Die oder den dissonanten Gitarren bei Converge werden ihre wahre Freude an dem Album haben!

Stream Holy Smoke bei Day By Day Records + Pre-Order

http://bit.ly/WaysteDBD Stream Holy Smoke bei Holy Smoke + Pre-Order

http://bit.ly/WaysteTLR

The Flesh And Blood erscheint am 07.09.2018 bei Day By Day Records / Through Love Records. Die LP-Version ist auf gelb-marmoriertem und blau-marmorierten Vinyl über beide Labels erhältlich. Tour-Termine in Vorbereitung.

Tracklist:

01. I And You

02. The Great Disguise

03. Sever And Serve

04. Mourn

05. Chosen

06. Killing Pace

07. Holy Smoke

08. Fall

09. Elder

10. Snake Oil

11. Pious Brother

12. Losing Touch http://www.facebook.com/waysteband/

Kommentare