Die monströse Black/Doom/Punk-Chimäre Mantar hat einen Teaser zu einem brandneuen Song vom kommenden Album, das den Titel The Modern Art Of Setting Ablaze tragen und am 24. August 2018 über Nuclear Blast erscheinen wird, veröffentlicht.

Seht den Teaser zu Seek + Forget hier.

Seht das abgefahrene Video zu Age Of The Absurd hier.

Das Album (sowie begleitendes Merchandise) ist ab sofort in verschiedenen Formaten hier vorbestellbar.

Mantar – Skeletonwitch – Evil Invaders –Deathrite

17.11.2018 Markthalle – Hamburg, Germany

19.11.2018 Musikzentrum – Hannover, Germany

20.11.2018 Hirsch – Nürnberg, Germany

21.11.2018 Turock – Essen, Germany

22.11.2018 Dynamo – Zurich, Switzerland

23.11.2018 KJH Hallschlag – Stuttgart, Germany

24.11.2018 Rockhouse – Salzburg, Austria

26.11.2018 Backstage – Munich, Germany

27.11.2018 Arena – Vienna, Austria

28.11.2018 Explosiv – Graz, Austria

30.11.2018 UT Connewitz – Leipzig, Germany

1.12.2018 SO 36 – Berlin, Germany

8.12.2018 Schlachthof – Wiesbaden, Germany

Der Titel The Modern Art Of Setting Ablaze passt wieder einmal perfekt zu Mantars symbolischer Feuerbesessenheit der früheren Alben; es geht um die nie enden wollende Neigung der Menschen blind zu folgen und für Führer und Despoten ins Feuer zu gehen. Die Platte versteht sich nicht zwangsläufig als politisches Statement, sondern behandelt eher die morbide Faszination für die Anfälligkeit der Massen, den eigenen Verstand gegen Brände in den Köpfen zu tauschen.

Die Band ist derzeit auf Tour und bespielt ausgewählte Clubs sowie die größten Festivals Europas.

Mantar – Cold Summer 2018

27.07.2018 Metaldays Tolmin Slovenia

03.08.2018 Wacken Open Air Wacken Germany

05.08.2018 Sylak Open Air Saint-Maurice-de-Gourdans France

10.08.2018 Sonic Blast Moledo Moledo Portugal

12.08.2018 Bloodstock Derbyshire England

24.08.2018 Kulturkombinat Bunker Rostock Germany !!!NEW!!!

25.08.2018 Reload Festival Sulingen Germany

Mehr zu Mantar:

The Spell lyric video: https://youtu.be/faXx3ac9XPQ

Cross The Cross music video: https://youtu.be/B-KjHGpMxag

Era Borealis stream video: https://youtu.be/N3UVZfZ51oE

Schwanenstein stream video: https://youtu.be/nieACdwWsns

Praise The Plague stream video: https://youtu.be/lFF9m1iU5HQ

http://www.mantarband.com

www.facebook.com/mantarband

www.nuclearblast.de/mantar

Kommentare

Kommentare