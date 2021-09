Ensiferum: kündigen europäische Co-Headline Tour mit Dark Tranquillity für das Frühjahr 2022 an und launchen neues Video

Letztes Jahr haben Ensiferum ihr aktuelles Album Thalassic via Metal Blade Records veröffentlicht, ein Album „das ihren Fans pure Freude bereitet“ (Metal Hammer Germany).

Da alle Tourneepläne 2020 auf Eis gelegt wurden, ist die Band nun umso glücklicher, das Album im Frühjahr 2022 auf einer Co-Headline-Tournee mit den schwedischen Metalchefs von Dark Tranquillity präsentieren zu können. Um diese tollen Nachrichten zu feiern, veröffentlicht die Band heute ein neues Video zum Fanfavoriten Run From The Crushing Tide, Regie hat abermals Vesa Ranta (Solstafir, Dark Tranquillity, Swallow The Sun) geführt. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Nachdem die ursprüngliche Vinylauflage von Thalassic vollständig ausverkauft ist, hat die Band eine neue Farbe für den 29. Oktober angekündigt, die ihr euch hier vorbestellen könnt: orcd.co/ensiferum-thalassic

Sammi Hinka: „Nach einer so langen Zeit der Dunkelheit und Ungewissheit in der Live-Musikszene sind wir sehr glücklich, endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen! Wir werden uns mit den legendären Dark Tranquillity für eine große Co-Headlining-Tour durch Europa zusammentun. Es ist kein Geheimnis, dass Dark Tranquillity damals eine der Bands war, die Markus Toivonen dazu inspiriert haben, Ensiferum zu gründen, und jetzt gehen wir mit unseren Helden auf Tour. Wie geil ist das denn?! Wir sind uns sicher, dass sich jeder nach energiegeladenen und arschtretenden Live-Musik-Erlebnissen sehnt (wir auf jeden Fall!), und mit diesem Line-Up darf man sich diese Tour nicht entgehen lassen. Sichert euch also eure Tickets im Vorverkauf und unterstützt die Rückkehr der Live-Musik! Wir können es kaum erwarten, euch in der ersten Reihe zu sehen!“

Ensiferum + Dark Tranquillity

01.04.22 – SE – Stockholm, Slaktkyrkan

02.04.22 – NO – Oslo, John Dee

03.04.22 – DK – Copenhagen, Pumpehuset

05.04.22 – UK – London, Heaven

06.04.22 – IE – Dublin, Academy

07.04.22 – UK – Manchester, Club Academy

08.04.22 – UK – Birmingham, Asylum

09.04.22 – BE – Durbuy, Durbuy Rock Festival

10.04.22 – NL – Nijmegen, Doornroosje

11.04.22 – NL – Haarlem, Patronaat

12.04.22 – DE – Siegburg, Kubana

13.04.22 – DE – Hamburg, Markthalle

14.04.22 – DE – Leipzig, Hellraiser

15.04.22 – DE – Berlin, Orwo Haus

16.04.22 – CZ – Prague, Meet Factory

17.04.22 – HU – Budapest, Barba Negra

18.04.22 – DE – Munich, Backstage Werk

19.04.22 – AT – Salzburg, Rockhouse

20.04.22 – AT – Wien, Simm City

22.04.22 – DE – Lichtenfels, Ragnarök Festival

23.04.22 – DE – Schapen, Mosh’n’May-Festival

24.04.22 – FR – Paris, L’elysee Montmartre

25.04.22 – FR – Audincourt, Le Moloco

26.04.22 – DE – Stuttgart, LKA/Longhorn

27.04.22 – FR – Grenoble, La Belle Electrique

28.04.22 – FR – Istres, L’Usine

29.04.22 – ES – Barcelona, Salamandra

30.04.22 – ES – Sevilla, Custom

01.05.22 – ES – Madrid, Kapital

02.05.22 – ES – Bilbao, Santana27

03.05.22 – FR – Bordeaux, Barbey Theater

04.05.22 – FR – Nantes, Warehouse

05.05.22 – FR – Metz, LA B.A.M

06.05.22 – CH – Orbe, Le Puisoir

07.05.22 – CH – Luzern, Schüür

08.05.22 – IT – Milan, Maggazini Generali

09.05.22 – IT – Padova, The Hall

10.05.22 – IT – Rome, Orion

12.05.22 – GR – Athens, Fuzz Live Music Club

13.05.22 – GR – Thessaloniki, Principal Club Theater

14.05.22 – BG – Sofia, Club Joy Station

15.05.22 – BG – Bucharest, Arelene Romane

16.05.22 – RO – Cluj-Napoca, Form Space

17.05.22 – PL – Krakow, Quadrat

18.05.22 – PL – Warsaw, Progresja

19.05.22 – LT – Vilnius, Vakaris Club

20.05.22 – LV – Riga, Melna Piektdiena

21.05.22 – EE – Tallinn, Tapper

22.05.22 – FI – Helsinki, Vanha Ylioppilastalo*

23.05.22 – FI – Jyväskylä, Lutakko*

24.05.22 – FI – Oulu, Club Teatria*

26.05.22 – SE – Göteborg, Pustervik

27.05.22 – SE – Göteborg, Pustervik

*without Ensiferum

Ensiferums Thalassic ist ein großer Erfolg und konnte die folgenden Chartnotierungen verzeichnen:

Finland: #1 – official albums chart

Germany: #3 – official albums chart

Switzerland: #5 – official albums chart

USA: #10 – current hard music albums chart

USA: #14 – top new artist albums chart

USA: #26 – current rock albums chart

USA: #94 – top current albums chart

Canada: #7 – hard music albums chart

UK: #11 – rock / metal album chart

Belgium: #22 – official albums chart (Wallonia)

Belgium: #83 – official albums chart (Flanders)

Austria: #26 – official albums chart

Ensiferum sind echte Energiebündel, wenn es um Folk-inspirierten Melodic Death Metal geht, und davon legt ihr achtes Studiosalbum Thalassic entschieden Zeugnis ab. Der Titel leitet sich von einem altgriechischen Begriff für etwas ab, das aus dem Meer stammt oder sich darauf bezieht, und dementsprechend gewaltig wie weitläufig sind auch die enthaltenen Songs als vertraute Kombinationen aus orchestralem Bombast und traditionell akustischer Instrumentierung gegenüber verzerrten Gitarren, Bass und Schlagzeug. „Ich finde, wir haben uns musikalisch wieder ein bisschen weiterentwickelt und zugleich die besten Elemente unseres bisherigen Sounds beibehalten“, sagt Bassist und Sänger Sami Hinkka. „Vieles klingt ganz klassisch nach uns – hübsch folkloristische Melodien, Arschtreter-Riffs, abwechslungsreiche Gesangsstile und Refrains, die man mitgrölen kann.“

Zur Umsetzung zog die Band ihren neuen Keyboarder Pekka Montin hinzu, der auch klar singt und „einige Songs echt noch mal deutlich aufgewertet hat.“ Mikko P. Mustonen kümmerte sich indessen erneut um die Orchesterarrangements, und der Geigenvirtuosen Lassi Logren spielte in einigen Tracks die Akustikparts ein.

Thalassic wurde in den Petrax und Sonic Pump Studios von Janne Joutsenniemi aufgenommen und produziert, der die Band schon auf Victory Songs (2007) und From Afar (2009) betreut hat. Für den Mix war der renommierte Jens Bogren verantwortlich. „Weil die Songs meistens zu 99,9 % fertig sind, wenn wir in einem Studio aufschlagen, besteht die Hauptaufgabe des Produzenten nur noch darin, uns beim Einspielen Feuer unterm Hintern zu machen. Janne Joutsenniemi ist fraglos Weltklasse, also suchten wir seinen Rat, wenn wir an Details zweifelten. Die Arbeit mit ihm war wieder ein Vergnügen, und wahrscheinlich gingen uns Studio-Sessions noch nie so leicht von der Hand wie diesmal. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis!

Ensiferum online:

https://www.facebook.com/Ensiferum

https://ensiferum.com