WIND ROSE als Opener bestätigt! Gratis meet & greet bei den meisten Shows!

Die finnischen Metalgötter ENSIFERUM werden sich in Kürze aufmachen und ihre Europatour antreten!

WIND ROSE aus Italien wurden jetzt als Opening Act bestätigt, während ENSIFERUM selbst bei den meisten Shows für kostenlose meet & greet Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Schaut euch jetzt das Shoutout der Band dazu an: facebook.com

Metal Hammer, Legacy, MusiX, metal.de präsentieren:

‚Path To Glory‘ Tour 2018

ENSIFERUM

+ EX DEO

+ WIND ROSE

03.04.2018 (DE) HAMBURG / Gruenspan

04.04.2018 (DK) COPENHAGEN / Vega

05.04.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

06.04.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

07.04.2018 (DK) AARHUS / Royal Metal Festival

08.04.2018 (DE) ROSTOCK / Mau

09.04.2018 (PL) GDYNIA / Ucho

10.04.2018 (PL) WARSAW / Proxima

11.04.2018 (PL) KATOWICE / Mega Club

12.04.2018 (PL) WROCLAW / Zaklete Rewiry

13.04.2018 (CS) ZLIN / Masters of Rock Cafe

14.04.2018 (DE) LEIPZIG / Hellraiser

15.04.2018 (DE) LUDWIGSBURG / Rockfabrik

16.04.2018

17.04.2018 (AT) DORNBIRN / Conrad Sohm

18.04.2018 (FR) STRASBOURG / La Laiterie

19.04.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

20.04.2018 (FR) LIMOGES / John Lennon

21.04.2018 (ES) BARCELONA / Salamandra 1

22.04.2018 (ES) MURCIA / Garaje

23.04.2018 (ES) MADRID / Mon

24.04.2018

25.04.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

26.04.2018 (IT) MILAN / Live Club

27.04.2018 (IT) TORINO / Hiroshima Mon Amour

28.04.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

29.04.2018 (NL) DRACHTEN / Iduna

30.04.2018 (BE) KORTRIJK / De Kreun

01.05.2018 (GB) LONDON / O2 Academy Islington

02.05.2018 (DE) COLOGNE / Essigfabrik

03.05.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

04.05.2018 (DE) MUNICH / Backstage

05.05.2018 (DE) DRESDEN / Loco Club

06.05.2018 (AT) VIENNA / Szene

07.05.2018

08.05.2018 (HU) BUDAPEST / Barba Negra Track

09.05.2018 (HR) ZAGREB / Klub Mochvara

10.05.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

11.05.2018 (AT) WÖRGL / Komma

12.05.2018 (CH) PRATTELN / Z7

13.05.2018 (NL) NIJMEGEN / Doornroosje

ENSIFERUM haben ihr neues Album ‚Two Paths‚ im September 2017 via Metal Blade veröffentlicht. Die Band konnte für das Album unter anderem folgende Chartplatzierungen einfahren: # 4 in Finnland, # 9 in Deutschland, # 18 in der Schweiz, # 35 in Kanada und # 160 in den USA.

Ihr könnt euch nach wie vor Musik und Videos von ‚Two Paths‚ hier reinziehen sowie das Album bestellen: metalblade.com/ensiferum

Spricht man von den wahren Größen des Folk Metal, kommt man nicht an ENSIFERUM vorbei, die mit ‚Two Paths‚ erneut bestätigen, dass sie den Genre-Thron zu Recht besetzen. ‚Two Paths‚ setzt den bisher sechs Alben der Finnen noch einen drauf und ist zugleich ihr bisher organischstes, weitläufigstes Werk geworden, womit sie sich einmal mehr über die graue Masse hinwegsetzen. Zudem wird die Scheibe ihrem Titel im wahrsten Sinn des Wortes gerecht, da sie zwei verschiedene Versionen zweier hervorstechender Songs enthält, ‚Don’t You Say‘ und ‚God Is Dead‘. „Obwohl es bei Ensiferum immer klaren Gesang und Chöre gab, waren extreme Vocals der Hauptbestandteil unserer Musik, und diese zwei Stücke funktionierten in beiden Stilen so gut, dass wir sie auch aufgenommen haben„, erklärt Bassist/Sänger Sami Hinkka. In Hinblick auf den Einsatz von Mikko P. Mustonen als Arrangeur für die Orchesterparts und einmal mehr Lassi Logrens Nyckelharpa bzw. Geige in ein paar Stücken ist Hinkka sehr zufrieden, denn dadurch ist das Album zugleich „bombastischer und erdig folkig.„, was der Vision der Band entspricht. Dies trifft auch auf den Beitrag von Gyula Havancsak für das Artwork von ‚Two Paths‚ sowie den Vorgänger ‚One Man Army‚ zu. „Ihn wieder heranzuziehen war wunderbar. Er will immer erst unsere Ideen hören und rundet sie dann auf zauberhafte Weise ab, sodass uns das Ergebnis staunen lässt und unsere Erwartungen übertrifft.“

ENSIFERUM sind:

Petri Lindroos – Vocals/Gitarre

Markus Toivonen – Gitarre/Vocals

Sami Hinkka – Bass/Vocals

Janne Parviainen – Drums

https://www.facebook.com/Ensiferum

http://www.ensiferum.com

http://www.metalblade.com/ensiferum

Kommentare

