Epitath: stellen ihren neuen Sänger vor und kündigen Re-Release von „Path To Oblivion“ an

Path To Oblivion von den italienischen Doom-Metallern Epitath hat sich als eines der besten Alben der Doom-Szene des letzten Jahres etabliert. Da es in fast allen Geschäften ausverkauft ist, wird es nun neu aufgelegt, zunächst auf CD und dann mit einer angenehmen Überraschung im September, die wir in Kürze bekannt geben werden. In der Zwischenzeit freuen sich Epitath, die offizielle Aufnahme des bekannten Sängers chilenischer Herkunft, Felipe Plaza Kutzbach, in die Band bekannt zu geben, der bereits mit Procession, Destroyer 666 und Scald unter anderem zusammengearbeitet hat.

Die Band stellt ihn uns mit folgenden Worten vor: „Felipe ist ein guter Freund und vor allem seit Jahren ein großer Fan der Band. Kürzlich spielte er mit uns in Pinerolo beim Church Of Crow Doom Festival, wofür er extra aus Schweden eingeflogen war. Wir müssen sagen, es war fantastisch, die Chemie stimmte, die Qualität war unbestreitbar, daher war es für uns fast selbstverständlich, ihn zu bitten, sowohl bei unseren kommenden Live-Auftritten als auch auf unserem nächsten Album, das gerade Gestalt annimmt, unser Frontmann zu sein. Jetzt bleibt uns nur noch, euch zu bitten, uns live zu sehen, wann und wo immer ihr könnt, denn wir werden viel spielen und großartig spielen. Wir warten auf euch, und der großartige Felipe wird bei uns sein.“

Die Reise ins Vergessen geht weiter – Doom On!