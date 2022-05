Field Invasion Festival vom 08.07. – 09.07.2022 in Urbach (Vorbericht)

Eventname: Field Invasion Festival

Bands: Tranquility Lane, The Legion:Ghost,The Manic MCFlys, Visonatica, Acantharia, Words Of Farewell, TBDTB, Soliath Lake, Light To The Blind, Skelfir, Mountain Eye, Snakebite, Face Of Echoes, The Wrong Turn, Sic Zone, Pain Is

Ort: Festivalgelände, 56317 Urbach

Datum: 08.07. – 09.07.2022

Kosten: Tickets: VVK Hardcoverticket 23,50 Euro, Donnerstag und Freitag AK 15 Euro, Samstag AK 18 Euro, Kombi-Ticket AK 28 Euro

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal, Groove Metal, Modern Metal, Power Speed Metal, Alternative Metal, Metal Core, Death Metal, Rock’n’Roll, Metal’n’Roll

Besucher: ca. 700

Veranstalter: Field Invasion Crew

Link: https://www.field-invasion-festival.com/

Aus gemeinsamen Lagerfeuernächten wurde von jungen Festivalgängern ein eigenes Festival geboren, welches dieses Jahr nach zwei Jahren Corona Abstinenz bereits in die 14. Runde geht. In den Höhen des Westerwaldes, genauer gesagt auf einem Feld in Urbach bei Puderbach, erklingen am 08.07. – 09.07.2022 die etwas härteren Töne des Metals. Querbeet aus verschiedenen Genres und Subgenres werden in diesen Tagen vor allem regionale Bands ihr Können unter Beweis stellen.

In den Jahren vor Corona ist die Besucherzahl des Festivals stetig gewachsen. So werden auch dieses Jahr wieder bis zu 700 interessierte Zuschauer erwartet. Das Organisationsteam um Max Bartels, Merlin Thran und Matthias Winter wird euch wie immer ein gutes Line-Up servieren. In diesem Jahr werden unter anderem die Festivalrecken Sic Zone aus Köln dabei sein. Vielen sicherlich noch von dem einen oder anderen Festival bekannt.

Die Headliner bilden in diesem Jahr am Freitag die (Melodic) Death Metall Band Words Of Farewell. Mit dem Headliner am Samstag, der Paincore Band Pain Is, wird es sogar international, denn Pain Is kommen aus Österreich. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Field Invasion Festivals.

Das Line-up für beide Festivaltage steht bereits:

Freitag, 08.07.2022

17:35 – 18:20

Tranquility Lane

18:40 – 19:25

The Legion:Ghost

19:45 – 20:30

The Manic MCFlys

20:50 – 21:35

Visonatica

21:55 – 22:40

Acantharia

23:00 – 24:00

Words Of Farewell

Samstag, 09.07.2022

13:15 – 14:00

TBDTB (The Broom Death Thunder Bristles)

14:20 – 15:05

Soliath Lake

15:25 – 16:10

Light To The Blind

16:30 – 17:15

Skelfir

17:35 – 18:20

Mountain Eye

18:40 – 19:25

Snakebite

19:45 – 20:30

Face Of Echoes

20:50 – 21:35

The Wrong Turn

21:55 – 22:40

Sic Zone

23:00 – 24:00

Pain Is

Die Anreise (Party) kann bereits am 07.07.2022 beginnen. Am Vorabend des eigentlichen Festivals findet die traditionelle Feldmeisterschaft auf dem Gelände statt. Ab diesem Tag ist Camping möglich. Direkt neben dem Infield gibt es ausreichend Zelt- und Parkplätze, sodass ein kurzer Weg gewährleistet ist. Es gibt auch einen mit Strom versorgten Caravanplatz. Dieser kann gegen einen geringen Aufpreis genutzt werden. Dafür ist eine Anmeldung über die Homepage des Festivals notwendig! Weitere Infos findet ihr ebenfalls auf der Homepage im Festival ABC. In der konzertfreien Zeit wird immer wieder gerne das Freibad in der Nähe aufgesucht.