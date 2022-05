Five Finger Death Punch: Konzert wird von Mönchengladbach nach Düsseldorf verlegt

Auf ihrer ersten Europatournee seit 2020 sollten Five Finger Death Punch den SparkassenPark in Mönchengladbach rocken. Wie LIVE Nation und der Veranstalter jetzt bekannt geben, muss das Konzert der Band aus produktionstechnischen Gründen vom SparkassenPark Mönchengladbach in die Mitsubishi Electric HALLE nach Düsseldorf verlegt werden. Die preisgekrönte Band Five Finger Death Punch kommt am 14. Juni also nicht nach Mönchengladbach sondern nach Düsseldorf.

Infos gibt es auch hier: https://sparkassenpark.de/veranstaltung/five-finger-death-punch-moenchengladbach-sparkassenpark/

Live Nation & Wizard Promotions presents:

Five Finger Death Punch

Special Guest: Megadeth

14. Juni 2022 | MEH Düsseldorf

Verlegt von SparkassenPark Mönchengladbach