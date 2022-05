Ov Sulfur: unterschreiben bei Century Media Records

Die Blackened Deathcore-Band Ov Sulfur aus Las Vegas gibt ihr Signing bei Century Media Records bekannt.

„Wir sind mehr als begeistert, unsere Kräfte mit Century Media zu vereinen, deren hervorragendes Roster für sich selbst spricht. Sie stehen an der Spitze jeder Szene und greifen regelmäßig das Beste auf, was jedes Subgenre zu bieten hat, kurz bevor es richtig explodiert. Dass sie uns für vielversprechend hielten, war eine echte Bestätigung und Ermutigung, besonders nach nur eineinhalb Jahren als Band“, sagt die Band über den Vertrag mit Century Media.

Außerdem bereiten sich Ov Sulfur darauf vor, am 8. Juni ihren neuen Song Wide Open zu veröffentlichen. Bleibt dran für weitere Details zu dieser Veröffentlichung. In der Zwischenzeit hat die Band einen Wettbewerb für ihr Century Media-Debüt gestartet. Fans können die Single ab heute hier vormerken und ein glücklicher Gewinner wird Rickys maßgefertigtes Wide Open-Shirt gewinnen, das im letzten Musikvideo der Band zu Behind The Hand Of God und bei all ihren Liveshows zu sehen ist.

„Wir haben Wide Open seit unserem ersten Musikvideo angeteasert, in dem Ricky ein maßgefertigtes Shirt trug, das schnell zu seinem Bühnenoutfit wurde. Wir freuen uns, dass dieser grenzwertige Song unsere erste Veröffentlichung auf Century Media sein wird, die das letzte Kapitel abschließt und ein neues einläutet.

Die Oblivion-EP vom letzten August war nur der erste Schlag, den er nach über einem Jahrzehnt Pause von der Musik plante. Mit Century Media an Bord wird es auf der kommenden Single Wide Open und darüber hinaus verdammt apokalyptisch werden. Wide Open zeigt, wie ihr Blackened Deathcore düstere Tiefen erreicht, wobei Hoovers Growls die Abgründe ausloten und das Kreischen kleinerer Dämonen heraufbeschwören. Die Gitarristen Chase Wilson und Matt Janz sorgen mit drei Breakdowns und einem Duell-Solo für die perfekte brutale Kulisse, während die gleichnamige Rhythmus-Formation (Bassist Ding und Schlagzeuger Leviathvn) eine solide und dennoch frenetische Basis liefert.