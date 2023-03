Five Finger Death Punch: kündigen EU-Headline-Shows an

Five Finger Death Punch haben neue Headline Shows in Luxemburg, Bratislava, Prag und Bukarest, zusätzlich zu ihren bereits bestehenden EU Tour Dates für 2023 hinzugefügt. Die Band wird eine Reihe von Shows unter anderem im direkten Support von Metallica sowie große Festivalauftritte beim Download Festival in UK und den Festivals Rock Am Ring und Rock Im Park in Deutschland spielen, um nur einige zu nennen. Der Vorverkauf für die neu angekündigten Headline Shows begann am 1. März. Der allgemeine Vorverkauf startet am 3. März. Weitere Informationen und Tickets gibt es hier: fivefingerdeathpunch.com/tour.

Five Finger Death Punch sind mit ihrer aktuellen Single Welcome To The Circus zum 15. Mal in Folge auf Platz #1 der U.S. Active Rock Radio Charts (Mediabase) gelandet. Die Single setzt außerdem die Rekordserie auf Platz #1 der Billboard Mainstream Rock Airplay Charts fort, wo die Band weiterhin den Rekord für die längste Serie von aufeinanderfolgenden Spitzenplätzen seit 1981 hält. Die Single ist der erste Song auf ihrem neuesten Album Afterlife (2022). Nach seiner Veröffentlichung im vergangenen August schoss Afterlife sofort auf Platz 1 der iTunes Top 100 Album-, Rock- und Metal Charts in den USA, Kanada, Australien, Deutschland (wo es auch auf Platz 3 der offiziellen Album-Charts debütierte), der Schweiz, Österreich, Dänemark, Finnland, Norwegen und Polen. Afterlife schaffte es auch auf Platz 1 der iTunes Rock und Metal Charts und Platz 2 der iTunes Top 100 Charts in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Ungarn. Außerdem erreichte Afterlife die Top 10 der iTunes Top 100 in Italien, Spanien, Irland und Belgien. Es stieg als #1 Rock Album in die UK Official Rock and Metal Album Charts ein und schaffte es auf Platz 10 der Billboard Top 200. Besonders bemerkenswert ist, dass die Band mit Afterlife den Rekord für die meisten #1-Alben in der Geschichte der US Billboard Hard Rock Charts brach.

2023 European Tour Dates:

29th April 2023 – Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Netherlands w/ Metallica

17th May 2023 – Stade de France, Paris, France w/ Metallica

21st May 2023 – Rockhal, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Headline*

28th May 2023 – Volksparkstadion, Hamburg, Germany w/ Metallica

31st May 2023 – O’Nepela Arena, Bratislava, Slovakia Headline*

3rd June 2023 – Rock Im Park Ring, Nürnberg, Germany Festival

4th June 2023 – Rock Am Ring, Nürburg, Germany Festival

8th June 2023 – Download Festival, Donington UK Festival

11th June 2023 – o2 Arena, Prague, Czech Republic Headline*

14th June 2023 – Metalhead – 19 years aLIVE, Bucharest Romania Headline*

18th June 2023 – Ullevi Stadium, Gothenburg, Sweden w/ Metallica

23rd June 2023 – Summerside Festival, Aarburg, Switzerland Festival

*New Date

Mehr Infos und Tickets unter www.fivefingerdeathpunch.com

Pünktlich zur kommenden EU Tour veröffentlichen 5FDP ihre Erfolgsalben And Justice For None, The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2 und Got Your Six als neue farbige Vinyl Editionen. Alle drei Alben können ab sofort vorbestellt werden.

And Justice For None ist das siebte Studioalbum von Five Finger Death Punch. Es wurde am 18. Mai 2018 veröffentlicht. Das Album enthält die Singles Fake, Sham Pain, When The Seasons Change und Blue On Black. Es erreichte GOLD-Status in den USA und Schweden und stieg in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz #1 der offiziellen Album Charts ein, sowie auf Platz #1 UK Rock & Metal Albums, US Top Hard Rock Albums und US Top Rock Albums (Billboard). Darüber hinaus erreichte es die TOP 10 in 8 weiteren Ländern. Das Album erscheint am 2. Juni 2023 als farbiges Vinyl.

The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2 (2013) ist das fünfte Studioalbum von Five Finger Death Punch und der Nachfolger von Volume 1 welches am 30. Juli 2013 erschien. Das Album wurde vollständig von Kevin Churko und Five Finger Death Punch produziert. Es enthält die Singles Battle Born & House Of The Rising Sun. Das Album erreichte GOLD-Status in den USA und Kanada und war #1 US Hard Rock Albums (Billboard), US Independent Albums (Billboard) & US Top Rock Albums (Billboard). Darüber hinaus erreichte es die TOP 20 in 3 weiteren Ländern. Das Album erscheint am 02. Juni 2023 als farbiges Vinyl.

Got Your Six ist das sechste Studioalbum von Five Finger Death Punch. Es wurde am 4. September 2015 veröffentlicht und war in den USA, gemessen an den reinen Albumverkäufen, das meistverkaufte Album der Woche und die beste Verkaufswoche der Band bis heute. Es enthält die Singles Jekyll And Hyde, Wash It All Away, My Nemesis & I Apologize (Appears On The Deluxe Edition). Das Album erreichte GOLD-Status in den USA, Kanada, Deutschland, Dänemark und Großbritannien und war #1 US Hard Rock Albums (Billboard) & US Top Rock Albums (Billboard). Darüber hinaus erreichte es die TOP 10 in 10 weiteren Ländern. Das Album erscheint am 23. Juni 2023 als farbiges Vinyl.

Connect with Five Finger Death Punch:

Instagram | Facebook | Website