Lancer: kündigen ihr neues Studioalbum „Tempest“ für August 2023 an

Das schwedische Heavy-Metal-Kommando Lancer hat die Aufnahmen zu seinem vierten, neuen Studioalbum Tempest abgeschlossen und einen neuen Plattenvertrag mit dem deutschen Label Fireflash Records (Mezzrow, Tailgunner, Holy Moses u.a.) unterzeichnet, worauf das Album im August 2023 weltweit veröffentlicht wird.

Tempest wurde von der Band und Anders Backelin (Lord Belial u.a.) im Armageddon Recordings Studio aufgenommen, der das Album auch gemischt und gemastert hat, zusammen mit Gitarrist Per-Owe Solvelius, dem Hauptproduzent von dem neuen Studio-Epos. „Es ist sehr heavy, es ist dramatisch und es ist ein Neubeginn für Lancer„, verrät ihr neuer Sänger Jack L. Stroem.

„Wir sind absolut begeistert, wieder mit Markus Wosgien zusammenzuarbeiten, einem der Besten im gesamten Business! Wir fühlen uns sehr geehrt, eine der ersten Bands zu sein, die bei seinem neu gegründeten Label Fireflash Records unterschreiben. Das war wirklich die Form der Zusammenarbeit, die wir für unser neues Album anstrebten“, freut sich Lancer-Gitarrist und Gründungsmitglied Fredrik Kelemen. „Ich verfolge die Band seit ihrem fantastischen Second Storm-Album, das eine perfekte Mischung aus 90er Euro-Metal-Bands wie Edguy, Stratovarius und Hammerfall bot. Ich konnte sie bei Nuclear Blast unter Vertrag nehmen und mit ihnen am Vorgängeralbum Mastery arbeiten, und wir wurden Freunde. Als sie sich mit den fantastischen Songs ihres kommenden Albums Tempest meldeten, war klar, dass wir wieder zusammenarbeiten und dieses Metal-Juwel gemeinsam veröffentlichen müssen“, ergänzt Markus Wosgien von Fireflash Records.

Lancer eroberten die Metalszene im Frühjahr 2012 mit ihrer Debüt-EP Purple Sky. Die EP wurde weltweit begeistert aufgenommen und verschaffte der Band einen Plattenvertrag mit dem schwedischen Label Doolittle Group AB, das dem legendären Metal-Sänger Christian Liljegren (Narnia) gehört. Parallel dazu unterzeichneten sie zu dieser Zeit einen Vertrag mit dem japanischen Label King Records.

Anfang 2013 wurde das selbstbetitelte Debütalbum von Lancer weltweit veröffentlicht. Produziert von Tommy Johansson (Sabaton, Majestica) und Ronny Milianowicz (Shadowquest, ex-Dionysus), erhielt Lancer großartige Kritiken aus der ganzen Welt, darunter auch vom Sweden Rock Magazine, das die Band als „neue Hoffnung für europäischen Power Metal“ bezeichnete.

Lancers zweites Album Second Storm war eine Lektion in Sachen melodischem Metal und stand in der langen Tradition herausragender schwedischer Metal-Bands wie Hammerfall, Morgana Lefay, Dream Evil, Tad Morose und vielen anderen. Das Album wurde in den berühmten Leon Music Studios mit Produzent Gustav Ydenius (Enforcer, Sister Sin u.a.) aufgenommen. Im April 2015 auf Despotz Records veröffentlicht, erntete Second Storm begeisterte Kritiken der Metal-Presse auf der ganzen Welt, die die Band als „zukünftige Nachfolger auf dem Thron des melodischen Metals“ bezeichneten. Im Herbst 2015 begleiteten Lancer die deutsche Power-Metal-Band Freedom Call als Support-Act auf Tour und wurden von den Fans fantastisch aufgenommen!

Als Lancer ankündigten, dass sie im Sommer 2016 mit den Aufnahmen zu ihrem dritten Album beginnen würden, meldete sich das renommierte deutsche Metal-Label Nuclear Blast Records bei der Band und ein neuer Plattenvertrag wurde unterzeichnet. Lancer begaben sich erneut mit Produzent Gustav Ydenius in die Leon Music Studios. Diesmal entschied sich die Formation, das Album von dem weltbekannten Mastering Engineer Miro Rodenberg (Avantasia, Rhapsody, Kamelot) im Gate Studio in Wolfsburg/Deutschland mastern zu lassen. Nach dem Signing bei Nuclear Blast gingen Lancer zum ersten Mal nach Japan und spielten eine ausverkaufte Show in der Astro Hall in Tokyo. Das dritte Album Mastery wurde im Januar 2017 weltweit veröffentlicht, und die Band begab sich sofort auf eine Europatournee als Support von Hammefall und Gloryhammer.

Zurück in der Heimat gaben Lancer ihr Debüt beim renommierten Sabaton Open Air-Festival, bevor Sänger Isak Stenvall und Schlagzeuger Sebastian Pedernera ihren Ausstieg aus der Band bekannt gaben.

Nach der Rekrutierung von Sänger Jack L. Stroem (Vandor) und Schlagzeuger Pontus Andrén ist Lancers Line-Up nun wieder komplett und stärker denn je! „Sowohl Jack als auch Pontus zu finden, scheint ein einmaliger Glückstreffer zu sein! Jack mit seiner kraftvollen und vielseitigen Stimme und Pontus‘ technische Brillanz und Groove machen sie zu einer perfekten Ergänzung für die Band“, adelt Fredrik die neuen Mitglieder. „Worte können nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin, die Musik auf dem neuen Album zu präsentieren. Meine Lancer-Brüder haben meine Fähigkeiten als Sänger um das Zehnfache gesteigert und ich bin so glücklich mit dem Endergebnis“, sagt Jack und sein neuer Bandkollege Pontus fasst zusammen: „Es fühlt sich großartig an, Teil dieses nächsten Kapitels von Lancer zu sein. Tempest ist eine aufregende neue Richtung für die Band, während es immer noch einige Elemente des alten Materials beibehält, die ich liebe.“

Tempest wird im August 2023 veröffentlicht, macht euch auf eine powervolle Metaldosis gefasst – natürlich mit dem Gütesiegel „Made in Sweden“!

Lancer live:

04.03. SE Trollhättan – Backstage Rockbar

25.03. SE Karlstadt – Nöjesfabriken w/HammerFall

Lancer sind:

Jack L. Stroem – Gesang

Per-Owe „Ewo“ Solvelius – Gitarre

Fredrik Kelemen – Gitarre

Emil Öberg – Bass

Pontus Andrén – Schlagzeug

Lancer online:

https://www.facebook.com/lancermetal

https://www.instagram.com/lancermetal/