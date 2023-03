A Disturbing Evening mit Sic Zone + Sober Truth + Torment Of Souls am 04.03.2023 in der Groove Bar Köln (Vorbericht)

Künstler: Sober Truth, Sic Zone, Torment Of Souls

Ort: Groove Bar, Frankfurter Str. 200, 51147 Köln

Datum: 04.03.2023

Genre: Groove Metal, Death Metal, Thrash Metal, Extreme Metal

Besucher: 200

Kosten: 15 Euro (VVK), 20 Euro (AK)

Veranstalter: Groove Bar, die Bands

Link: https://www.facebook.com/events/652127669829439

Der 04.03.2023 wird bestimmt ein ganz besonderer Kulturabend in der Groove Bar in Köln-Porz. Die Metalfans werden mit Sic Zone, Sober Truth und Torment Of Souls gleich drei hervorragende Underground Szene Acts erleben. Diese drei Bands haben so zusammen noch nie „on stage“ gestanden.

Es erwartet euch eine prallgefüllte Liveshow mit vielen Extras. Jede der Bands prägt ihren eigenen Musikstil. Von Groove Metal über progressive Rocksalven, bis hin zur Death Metal Dampfwalze ist hier alles dabei. Ein Abend in der Groove Bar, den ihr besser nicht verpassen solltet.

Die Siegburger Groove Metaller Sober Truth braucht man im Kölner/Bonner Raum und darüber hinaus wohl niemandem mehr vorzustellen. Alle schreien nach Eigenständigkeit und Diversität in der Musikszene. Hier ist sie, die „Eigenständigkeit Deluxe“ und die hat den Namen Sober Truth. Die nüchterne Wahrheit spielt seit 15 Jahren mit einer nie unterbrochenen Leidenschaft auf vielen Bühnen deutschlandweit. 2021 wurden sie von den WDR2-Hörern zur besten Band im Westen gewählt. Im selben Jahr haben Sober Truth ihr letztes Werk Laissez Faire, Lucifer! [ lɛseˈfɛʀ, ˈluːsɪfə(r)!] (hier) Corona zum Trotz erfolgreich mit ausgesprochen guten Kritiken unter die Fans gebracht und damit ein Zeichen gesetzt.

Sic Zone geben sich dem Industrial Groove Metal hin. Sic Zone behaupten selbst: „Schon 15 Minuten Sic Zone am Tag helfen gegen schädliche Einflüsse von außen.“ Und warum so sic(k)? Sic Zone lehnen sich gegen Meinungsmacher und Volksverdummung auf und haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mitmenschen musikalisch wachzurütteln. Bei Sic Zone gibt es nicht nur musikalisch auf die Fresse – sie haben auch was zu sagen. Das ist ja nicht gerade genretypisch, aber wichtig für die Szene: gegen Nazis, gegen Intoleranz und gegen Homophobie.

Last but not least stehen in der Groove Bar am 04.03.2023 auch noch die berühmt-berüchtigten Death Metaller Torment Of Souls auf dem Programm. Die Eifelveteranen um Frontmann Jochen Hamper sind für skandalträchtige Auftritte und ihren sagenumwobenen Busdrive Of Death bekannt. Ich durfte 2019 an der Kaffeefahrt des Metals / Busdrive Of Death (hier) mit der Bitburger Kultkapelle Torment Of Souls selbst teilnehmen. Ein ganz besonderes Erlebnis, das einen an die Grenzen führt! Spaß der härteren Art pur und ohne Ende.

Das Ticket im Vorverkauf bekommt ihr direkt hier: http://taktart-con.de/produkt/ticket-a-disturbing-evening-groove-bar-koeln-porz/ oder in der Groove Bar https://groove.bar/event/sober-sic-torment/