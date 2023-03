Mal: veröffentlichen am 23.03.2023 ihr neues Album „Come To Light“

Veteranen der Western-States-Rocker, Hollywood, Jung und Reynolds sind Teil der Musikszene von L.A viele Jahre. Jedes Mitglied von Mal war Teil eines erfolgreichen Projekts und kam auf Gegenseitigkeit zusammen Wertschätzung der gleichen einflussreichen Bands. Jung, hatte eine Band namens Blackcast (benannt nach dem schwarzen Polymerguss, den er ständig links trägt Handgelenk aufgrund eines früheren Kampfes mit einem Tumor und mehreren Operationen in seinem Arm in seinen Teenagerjahren) mit einem Freund und Mitbewohner Kevin Drake (ehemals 30 Seconds To Mars). Blackcast lief eine Reihe erfolgreicher Shows bei die Roxy dank der Einführung in Davidbadal und Hollywood: eine erstaunliche Studio-Rhythmus-Sektion und Mitglieder der angesagten Band Ding Mao – bekannt in den Underground-Alternative-Rock-Kreisen und den Western States für ihre erstaunliche tourende Live-Show und Musik zu dieser Zeit. Wie es das Schicksal wollte, hatte Jung seinen Gitarristen verloren, während Hollywood und Davidbadal ihren Gitarristen verloren hatten Sänger. Die drei schlugen vor, zusammen zu jammen und in diesem Moment war ihr erster Song geboren. Sie wussten Sie hatten etwas Besonderes und begannen sofort, ihre erste Platte aufzunehmen und in LA aufzutreten. Davidbadal war kurz nach der Veröffentlichung ihres letzten Tourtermins in Las Vegas zur Unterstützung ihres zweiten abgereist Album, Acqua Macabre, und wurde schnell von Brendan Reynolds (ehemaliger Schlagzeuger von Boy Hits Car) ersetzt, der war ein Fan der Band. Während die Lockdowns für viele Bands und Musiker schrecklich waren, nutzte MAL sie zu ihrem Vorteil, indem sie sich in ihren Van Nuys-Lockout verkriechen und mit ihnen Material im Wert von neuem Album schreiben und produzieren tolles neues Mitglied, Reynolds am Schlagzeug.

Bei Come To Light geht es darum, alle Formen zu brechen, die einer Person auferlegt wurden, ob sie sich selbst zugefügt oder von jemandem gefangen genommen wurden äußeren Einflüssen und durchbrechen, sich durchsetzen und das Licht der eigenen Schönheit sehen individuelle Natur, wenn sie von etwas umgeben sind, das wie unendliche Dunkelheit erscheinen kann. „Es ist ein ‚fu** you!‘ für die die eine Person einschüchtern und verändern wollen, um sich „anzupassen“, und eine Hymne für diejenigen, die kämpfen und mit Formen brechen sie selbst sein.“

Come To Light von Mal wird am 23.03.2023 veröffentlicht.