Generation Steel: verkünden neuen Drummer

Bei Generation Steel gibt es einen Besetzungswechsel zu vermelden. Neuer Mann am Schlagzeug ist nun Manu Hill, der den bisherigen Drummer Martin Winter ersetzt.

Die Band kommentiert wie folgt: „Aufgrund einer beruflichen Umorientierung und privater Umstände hat Martin beschlossen, die Band zu verlassen. Wir danken ihm für sein Drumming auf The Eagle Will Rise und wünschen ihm alles Gute! An dieser Stelle verkünden wir stolz unseren neuen Schlagzeuger Mr. Manu Hill. Manuel ist seit vielen Jahren Schlagzeuger bei Motörblast – Nr. 1 Motörhead Tribute, einer der erfolgreichsten Motörhead Tribute Bands. Sein Stil, seine Erfahrung und seine Persönlichkeit haben uns voll und ganz überzeugt.“

Manuel ergänzt: „Ich habe eine große Leidenschaft für teutonischen Metal, und Generation Steel gibt mir die Möglichkeit, diese Liebe auszuleben. Ich bin top motiviert, mit den Jungs feinsten Metal zu liefern!“

Generation Steel – Aktuelle Tourtermine:

13.11.2021 – Selb: Rockclub Nordbayern (mit Rebellion)

19.11.2021 – Wetzlar: Eventwerkstatt (mit Rebellion und Squealer)

20.11.2021 – Esslingen: Eisbär (mit Rebellion)

10.12.2021 – Mannheim: 7er Club (mit Wallop)

29.01.2022 – Oberhausen: Resonanzwerk (mit Mob Rules und Squealer)

20.01.2022 – Hamburg: Logo (mit Mob Rules, Squealer)

02.07.2022 – Into the Dungeon Festival, Kreuztal

The Eagle Will Rise, das Debütalbum von Generation Steel, wurde am 22.1.2021 via Pure Steel Records veröffentlicht. Erst 2019 von ex-Dead Man’s Hand und ex-Bullet Train-Gitarrist Jack The Riffer gegründet, stehen jetzt 13 Kompositionen an, die Welt der Headbanger schnellen Schrittes zu erobern. Die künstlerische Produktion dieses Albums übernahm kein Geringerer als Accept-Gitarrist Uwe Lulis.

Das Video zum Titelsong The Eagle Will Rise wurde bereits vorgestellt. Neben vielen weiteren brandneuen Heavy Metal-Hymnen wird natürlich auch dieser Track auf dem Album vertreten sein. Das Video wurde unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen von Videoproduzentin Alina Lorenz (Lorenz Productions) aufgenommen.

The Eagle Will Rise Tracklist:

The Eagle Will Rise Invoke The Machine Generation Steel Warbringer Temple of Malady Praying Mantis The Chariot Shadow In The Dark Soulmates On My Way The Wayward One Heaven`s Calling Alive

Generation Steel Line-Up:

Rio Ullrich – Gesang

Pascal Lorenz (Ex-Oscura, Ex-Corbian) – Leadgitarre

Jack the Riffer (Ex-Dead Man’s Hand, Ex-Bullet Train) – Rhythmusgitarre

Michael Kaspar (Ex-Squealer) – Bassgitarre

Manuel Hill – Schlagzeug

generation-steel.de/

www.facebook.com/GenerationSteelOfficial

www.puresteel-records.com/bands/view/539/Generation_Steel

www.nauntownmusic.com/