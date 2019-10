Gloria – Das Leben Wartet Nicht: Ab 27. Dezember auf Blu-ray und DVD sowie digital

SquareOne Entertainment präsentiert die mitreißende Feel-Good-Komödie Gloria: Das Leben Wartet Nicht mit Leinwandikone und Oscar®-Preisträgerin Julianne Moore (Still Alice – Mein Leben ohne Gestern) auf Blu-ray und DVD. Regisseur und Oscar®-Preisträger Sebastián Lelio (Eine fantastische Frau, Ungehorsam) erzählt die berührende Geschichte einer Frau, die noch einmal das ganz große Glück sucht, und zeigt dabei auf romantische Weise, dass die Liebe jederzeit zuschlagen kann, Beziehungen aber nur selten unkompliziert sind. An der Seite von Julianne Moore begeistert John Turturro (Plötzlich Gigolo, The Big Lebowski) in einer ihm auf den Leib geschneiderten Nebenrolle.

Gloria: Das Leben Wartet Nicht ist ab dem 27. Dezember auf Blu-ray und DVD sowie digital erhältlich.

Kurzinhalt:

Eigentlich ist Gloria (Julianne Moore) ganz zufrieden mit ihrem Leben: Sie ist Mutter zweier erwachsener Kinder, temperamentvoll, geschieden und nur hin und wieder etwas einsam. Ihre Tage verbringt sie mit einem langweiligen Bürojob, ihre Nächte frei und ungezwungen auf der Tanzfläche von Single-Partys in den Clubs von Los Angeles. In einer dieser Nächte trifft sie Arnold (John Turturro) – genau wie Gloria geschieden und Single. Was wie eine abenteuerliche Bilderbuch-Romanze voller Erotik und Schmetterlingen im Bauch beginnt, muss sich schon bald wichtigen Themen des Lebens wie Familie, Beziehungsfähigkeit und Verbindlichkeit stellen. Ist Gloria bereit für eine neue Liebe, trotz des emotionalen „Gepäcks“, das ein neuer Partner mit in die Beziehung bringt? Oder hält das Leben vielleicht doch noch weitere Überraschungen für sie parat?