Majesty: Heavy Metal Helden auf „Legends Tour“

Seid dabei, wenn die chartgekrönten Heavy Metal Schwergewichte Majesty Ende Oktober mit ihrer Legends Tour nach Österreich und Deutschland kommen:

25.10.19 AT – Wien / Viper Room

26.10.19 AT – Graz / Explosiv

27.10.19 DE – München / Backstage Club

28.10.19 DE – Bochum / Rockpalast

29.10.19 DE – Frankfurt am Main / Nachtleben

31.10.19 DE – Köln / MTC Cologne

01.11.19 DE – Leipzig / Hellraiser

02.11.19 DE – Hamburg / Logo

03.11.19 DE – Berlin / Nuke Club

Mit von der Partie sind die genreverwandten Warkings, und die Power Metal Band Victorius, die am 17.01.2020 ihr neues Album Space Ninjas From Hell veröffentlichen.

Legends trifft im astreinen Heavy Metal Jargon den Nagel der aktuellen Zeit auf den Kopf: Der Kampf der Menschheit für eine bessere Zukunft in einer postapokalyptischen Epoche.

Hier das letzte Musikvideo von Majesty:

Das Debüt der Warkings hält das was es verspricht: heroische Kriegerchöre, Lobesgesänge und Hymnen des Gitarrengewitters in feinster Power Metal Manier und das mit durchschlagendem Erfolg. Die mit der Powerfrau Queen Of The Damned tourende Band erreichte mit ihrem Musikvideo zur Single Gladiator nicht nur fast eine Millionen Views, sondern zudem mehrere Millionen Streams des krachenden Debütalbums.

Hier das Video zu Gladiator:

Space Ninjas From Hell ist der bislang unveröffentlichte Longplayer der Power Metal Pioniere Victorius. Mit einem Augenzwinkern entführt er den Hörer in die fernen Sphären von Japan und deren historisch verankerten Ninjas, nur eben im All. Die aktuelle Tour bietet nicht nur die Möglichkeit die alten Songs der Band live zu genießen, sondern auch als Live Premiere die bisher unveröffentlichten Songs der neuen Platte zu hören!

Hier das Video zu Empire Of The Dragonking: