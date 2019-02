Die Glowing Ember Festival Tour geht ab dem 01.03.2019 in die dritte Runde. Auf diese Show haben die Fans lange gewartet, nun ist es soweit! Beim Tourauftakt in Bochum werden an diesem Abend Angel Dust einen speziellen Gig spielen.

Die weiteren Konzertdaten sowie das jeweils dazu gehörige Line-Up findet ihr hier.

Tourdaten 2019 und Line-Up:

1. März 2019 Bochum – Rockpalast

mit Angel Dust, [Soon], The Witches Dream, Nancy Breathing, Coming Down

https://www.facebook.com/events/391268291432628/



8. März 2019 Frankfurt – Das Bett

mit Revolution Eve, Acacia, Soulution, [Soon], Lawmänner

https://www.facebook.com/events/624636621302677/



9. März 2019 Nürnberg – Z-Bau

mit Defy The Laws Of Tradition, [Soon], Drown The Sun, Morbid Sky, Oceanic

https://www.facebook.com/events/440816126457171/



15. März 2019 Erfurt – Club From Hell

mit Gorilla Monsoon, Thorrownight, Falling Meat, [Soon], Barmy Road

https://www.facebook.com/events/242423476706808/



29. März 2019 Berlin – Slaughterhouse

mit Pero Pero, Baba Cat, [Soon], Slaves And Bulldozers

https://www.facebook.com/events/2732437170114793/



30. März 2019 Leipzig – Halle 5

mit Your Redemption, Lijana, [Soon], Reaper’s Skythe, Konfetti Cocktail

https://www.facebook.com/events/375782233205175/



27. April Hamburg – Logo

t.b.a.

Aktuelle Infos gibt es auch hier:

https://www.facebook.com/glowingemberfestivals/

