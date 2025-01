Grand Slam: veröffentlichen neues Video zu „Pirate Song“

Grand Slam haben neues Video Pirate Song aus dem aktuellen Studio Album Wheel Of Fortune veröffentlichen, hier zu sehen:

Pirate Song ist eine epische, vielschichtige und dampfende Hymne, die von einem Video begleitet wird, das die Band dabei zeigt, wie sie als Piraten auf hoher See unterwegs ist.

„Ich habe 28 Wochen lang in Griechenland gefilmt, und die Produktion hat uns jeden Abend zum Essen eingeladen, wo einige traditionelle griechische Musiker aufstanden und alte Musik spielten“, erzählt Gründungsmitglied und Gitarrist Laurence Archer auf Pirate Song. „Ich kam mit einem der Jungs ins Gespräch und fragte, was es mit diesen traditionellen Liedern auf sich hat. Er sagte, dass es fast nur um Piraterie und Schmuggel ginge. Ich hatte eine akustische Gitarre dabei, auf der ich immer geübt habe und das nächste, was ich weiß, war, dass ich mir den Song ausgedacht habe.“

„Das war übrigens mein allererstes One-Take“, so Sänger Mike Dyer weiter. „Ich habe eine Live-Stimme auf dem Demo gesungen. Ich hätte nie in meinen kühnsten Träumen gedacht, dass ich so reden würde, aber ich wollte schon immer einen ersten Take wie Daryl Hall machen. Der Gesang auf Pirate Song ist der erste Song, den ich je gesungen habe, und er ist auf dem Album geblieben. Der Song wurde dann auf einer Insel in der französischen Karibik fertiggestellt, in Guadeloupe, als ich Laurence zum ersten Mal traf, als er Death In Paradise drehte …“

Grand Slam sind:

Mike Dyer – Gesang

Laurence Archer – Gitarre

Benjy Reid – Schlagzeug

Rocky Newton – Bass

