Grey Daze: „B12“ neue Single/Video ist online

Grey Daze eröffneten mit der Premiere ihres neuen Videos für B12 das erste Download TV Festival, ein virtuelles Festival (12. – 14. Juni) von den Machern des Download Festivals. Der Song stammt aus dem kommenden Album der in Phoenix ansässigen Band. Amends erscheint am 26. Juni via Loma Vista Recordings / UMG.

„Alles, was wir im Zusammenhang mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Amends getan haben, geschah zu Ehren von Chester„, erklärt Grey Daze-Mitbegründer und Schlagzeuger Sean Dowdell. „Das Video für B12 bildet da keine Ausnahme. Wir wollten all das feiern, was wir erreicht haben, und was wir in Amends sehen, eine Veröffentlichung, die er zum Leben erwecken wollte, und in diesem Video haben wir nicht nur seine Texte zum Leben erweckt, sondern wir konnten auch seine Präsenz spüren, da wir zu seiner Gesangsspur als Band spielten“.

In dem Video sieht man neben der Liveperformance auch Brian „Head“ Welch & James „Munky“ Shaffer von Korn, die den Track auch mit eingespielt haben. „… der Umfang seiner Stimme, die Kraft, die Melodie und der Fluss… es klingt, als wäre er (Chester) in seinen besten Jahren.“ – Head über B12.