Alcatrazz: veröffentlichen „London 1666“

Alcatrazz haben London 1666 als weitere Single/Video aus ihrem brandneuen Album Born Innocent veröffentlicht, das am 31. Juli bei Silver Lining Music erscheint.

Gitarrist Joe Stump kommentiert die neue Single: „HELL ON EARTH IS HERE! London 1666 handelt von dem Großen Brand in London, der verheerende Auswirkungen auf das Leben von Londonern aus allen Teilen der Gesellschaft hatte. Dadurch haben damals viele ihre Angehörigen und 100.000 ihre Häuser verloren. Auf unheimliche Weise vergleichbar mit der Zerstörung, die COVID-19 jetzt in der ganzen Welt anrichtet“.

Born Innocent erscheint digital und auf CD. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Alcatrazz sind:

Graham Bonnet – Vocals

Joe Stump – Guitars

Jimmy Waldo – Keyboards

Gary Shea – Bass

Mark Benquechea – Drums