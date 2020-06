Future Palace: veröffentlichen neue Single/Video ‚Parted Ways‘

Die aufstrebenden Post-Hardcore-Formation Future Palace veröffentlichte ihre brandneue Single Parted Ways, produziert von Christoph Wieczorek (Annisokay), Sawdust Recodings, zusammen mit dem offiziellen und atemberaubend eingefangenen Musikvideo von Hello Bipo.

Schaut euch das Musikvideo zu Parted Ways hier an:

Holt euch den Song hier: https://FuturePalace.lnk.to/PartedWays

Future Palace: „Wir sind mehr als stolz darauf, unsere neue Single Parted Ways über Arising Empire zu veröffentlichen. Der Song handelt davon, eine Beziehung zu beenden, um neu anzufangen und „ein neues Zuhause zu finden“. Wir glauben fest daran, dass eine großartige Zukunft bevorsteht, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Und wir freuen uns auf diese Zukunft.“

ICYM:

Schaut euch Illusionist feat. Tobias Rische hier an: https://youtu.be/6-FbQYcAoc0

Holt euch den Song hier: https://FuturePalace.lnk.to/Illusionist

Schaut euch Anomaly hier an: https://youtu.be/4C3jDZwQGbs

Holt euch den Song hier: https://FuturePalace.lnk.to/Anomaly

Schaut euch Maybe hier an: https://youtu.be/MVc0Q5_sAZo

Holt euch den Song hier: https://FuturePalace.lnk.to/Maybe

Future Palace ist die Hoffnung auf ein Morgen. Ein Morgen, das man beeinflussen kann und das dennoch überraschend bleibt. In der Musik der drei Berliner*innen mit YouTube Star Maria aka ItsPandaCore, Manuel und Johannes spiegelt sich ein unstillbares Verlangen nach Veränderung wider.

Impulsiv, leidenschaftlich und dabei durchdrungen von einer allgegenwärtigen Verletzlichkeit geben sie mit ihrer Mischung aus melancholischem Alternative Rock und Ambientcore einen Einblick in ihre Hoffnungen, ihr Morgen, ihre Zukunft.

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manuel – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/futurepalace

https://www.instagram.com/futurepalaceofficial

https://twitter.com/futurepalacede

https://www.future-palace.de