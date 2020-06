Doro: kündigt neue Single „Brickwall“ an

Anderthalb Jahre nach Veröffentlichung ihres so erfolgreichen Doppelalbums Forever Warriors, Forever United (#1 der deutschen Vinylcharts, # 4 der Albumcharts) arbeitet Metal Queen Doro Pesch schon wieder mit Hochdruck an neuem Songmaterial.

„Ich bin seit Februar im Studio – erst in den USA und seit den Corona-Maßnahmen hier in Deutschland. Bei diesen Writing Sessions entstehen auch schon wieder wunderschöne, tolle Dinge“ , verrät Doro.

Einen dieser neuen, ganz besonderen Songs möchte Doro ihren Fans nicht lange vorenthalten. Am 26. Juni 2020 erscheint via Nuclear Blast die neue Single Brickwall digital und am 31.07.2020 als Vinyl.

„Brickwall ist der erste Vorbote aufs neue Album, das 2021 kommt“, erklärt Doro. „Ich will den Fans schon einmal einen ersten Vorgeschmack geben – und außerdem passt der Song sehr gut in diese harte Zeit.“

Denn: „In den Lyrics geht es um die unerschütterliche, bedingungslose Liebe zu einem Menschen, der in Schwierigkeiten steckt. Auch wenn dieser Mensch nicht immer einfach ist, gibt man alles, um ihn zu unterstützen und Seite an Seite mit ihm durch die harte Zeit zu gehen – selbst wenn man dafür buchstäblich Mauern einreißen muss.“

Brickwall entstand in Hamburg gemeinsam mit Andreas Bruhn (Ex-The Sisters Of Mercy) und wird auch als limitierte colored 7“ Vinyl in gold und silber mit einer Auflage von je 300 Exemplaren erhältlich sein.

„Auf die B-Seite packen wir eine besonders schöne Liveversion von Soldiers Of Metal„, verspricht Doro. „Die Aufnahme stammt von der vergangenen Forever Warriors Tour im Winter, bei der der Song jeden Abend lautstark gefeiert wurde. Das Stück soll den Fans helfen, sich an das Konzert-Feeling zu erinnern und die Vorfreude auf die nächste Tour verstärken, die dann hoffentlich im Herbst wieder starten kann.“

2020 Tourdaten Forever Warriors, Forever United Tour

29.08. A Innsbruck – Wildstyle & Tattoo Messe

17.09. D Heidelberg – Halle 02

19.09. A Salzburg – Wildstyle & Tattoo Messe

20.09. D Memmingen – Kaminwerk

21.09. D Jena – F-Haus

22.09. D Görlitz – Kulturbrauerei

26.09. A Wien – Wildstyle & Tattoo Messe

27.09. D Wetzlar – Eventwerkstatt

10.10. BR Limeira – Bar Montanha

12.10. BR Sao Paulo – Carioca Club

14.10. BR Curitiba – CWB Hall

16.10. BR Fortaleza – Armazem

18.10. MX Mexico DF – Foro Indie Rocks

20.10. MX Monterrey – Café Iguana

04.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

06.11. D Oberhausen – Turbinenhalle

07.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

08.11. B Antwerp – Trix

10.11. F Paris – La Maroquienerie

11.11. CH Pratteln – Z7

13.11. D Winterbach – Salierhalle

14.11. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

17.11. UA Lviv – Malevich Club

18.11. PL Warsaw – Proxima

20.11. D Neuruppin – Kulturhaus

21.11. D Vacha – Vachwerk

22.11. D Frankfurt – Batschkapp

2021 Tourdaten

05.06. CZ Plzen – Metalfest

15.07. D Duisburg – Stadtfest

16.07. D Leipzig – Parkbühne

17.07. D Wertheim – Burgrock

