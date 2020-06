Blues Pills: neues Album „Holy Moly!“ erscheint nun am 21.08.2020

Die Blues Pills haben jetzt festgelegt, dass ihr neues Album, Holy Moly! am 21. August erscheinen wird. Das Album kommt als CD, 2CD, in verschieden-farbigen Vinyls und als besondere LP-Box.

Bestellt euch Holy Moly! hier im Format eurer Wahl vor: https://nblast.de/BluesPills-HolyMoly

Pre-Save/Pre-Add: http://nblast.de/BluesPillsHolyPreSave

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01 Proud Woman

02 Low Road

03 Dreaming My Life Away

04 California

05 Rhythm In The Blood

06 Dust

07 Kiss My Past Goodbye

08 Wish I’d Known

09 Bye Bye Birdy

10 Song From A Mourning Dove

11 Longest Lasting Friend

Des Weiteren ist am 01.06.2020 das #DaheimDabei Konzert beim Rolling Stone/Metal Hammer/Musikexpress im Verbund mit Telekom/Magenta 360 online gegangen – und ist jetzt noch bis zum 01.09.2020 unter folgendem Link verfügbar:

https://www.magenta-musik-360.de/daheim-dabei-konzerte-blues-pills

Mehr zu Holy Moly!:

Proud Woman Official Music Video: https://youtu.be/hekzw4pbg_i

Holt euch die digitale Single hier: https://nblast.de/BP-ProudWoman

Low Road Official Music Video: https://youtu.be/yoJKv-vNZIY

Holt euch die Single hier digital: https://nblast.de/BluesPills-LowRoad

Wenn euch die Härte ihres ersten selbst betitelten Albums umgehauen und der psychedelische Vibe von Lady In Gold (#1 Deutschland) euch fasziniert hat, dann kommt ihr auch an der dritten Dosis der Pillen nicht vorbei.

Holy Moly! wurde im eigenen analogen Studio der Blues Pills, das sie sich in der ländlichen Region von Närke, Schweden eingerichtet haben, geschrieben, aufgenomen und produziert. In dem alten Fabrikgebäude, in dem sich das Studio befindet, haben Zack, Elin und André fast ein ganzes Jahr mit dem Songwriting und den Aufnahmen verbracht.

Das Album wurde von dem Blues Pills Gitarristen Zack aufgenommen, mit einiger Hilfe der The Hives Mitglieder Nicolaus Arson und Johan Gustafsson, ebenso wie Martin Jacobsson von Rovljud Sound. Holy Moly! wurde von den Blues Pills selbst produziert und von dem Grammy-Gewinner Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, Adele, Black Sabbath, Rival Sons, Hozier) gemixt und gemastert. Das Cover Artwork, Beast, stammt von der Künstlerin Daria Hlazatova.

Die Blues Pills sind:

Elin Larsson – Gesang

Zack Anderson – Gitarre

André Kvarnström – Schlagzeug

Kristoffer Schander – Bass