The Limit: kündigen neues Studioalbum „Another Drop“ an

The Limit melden sich mit einem fulminanten Statement zurück und kündigen ihr explosives neues Album Another Drop sowie den kompromisslosen brandneuen Track Part Two, Screw You an, die den Geist des echten Rock ’n’ Roll einfängt und den Ton für die rohe, unerbittliche Energie des Albums vorgibt.

Das Video wurde von Sonny Vincent und Alex Schwers produziert. Johannes Fritsche übernahm die Bearbeitung.

Der erste Song aus Another Drop, Part Two, Screw You, mit einem fulminanten Gastauftritt von Steve Stevens an der Gitarre, ist ab sofort erhältlich. Der Song ist ein unverblümter Ausbruch von Attitüde und gibt den Ton für das kommende Album an. In Part Two, Screw You geht es darum, den ganzen Schein zu durchbrechen und direkt zum Wesentlichen zu kommen“, erklärt Gründer, Gitarrist und Hauptsongwriter Sonny Vincent. „Keine Täuschung, keine Filler, nur Authentizität. Angetrieben von purer Leidenschaft: dieser rohen, ungezähmten Energie, die dich lebendig fühlen lässt. Denn wenn du das Leben nicht in seiner vollen Kraft spürst, lebst du es nicht wirklich.“

The Limits kommendes Album, Another Drop, das am 31. Juli von Silver Lining Music veröffentlicht wird, liefert einen Sound, der direkt unter die Haut geht: dringlich und voller Energie – genau die Art von elektrisierender Kraft, die echten Rock ’n’ Roll ausmacht.

Another Drop – Trackliste:

Another Drop Of Blood Don’t Say Try Reverb In My Soul Know Your Indecision (Just A) Calling Card Social Eyes Stalemate Sidetracked Part Two, Screw You Over A Cliff Cause Of Mystery Fall Down, Get Up Panzer Tryptophan Unchained

Another Drop erscheint als limitierte 12″-Splatter-Vinyl, 12″-Black-Vinyl, CD-Digipak, Download, Streaming und in speziellen D2C-Bundles.

Direkt, kraftvoll und instinktiv – The Limit sind eine explosive Mischung aus kantigen Genres. Eine ungefilterte, analoge Wucht durchbricht eine Landschaft, die allzu oft von Hochglanz und Vorhersehbarkeit getrübt ist. Was sie erschaffen, ist weder Retro noch Revivalismus, sondern etwas viel Selteneres: Rock ’n’ Roll mit echter Dringlichkeit, gespielt, als ob er noch immer von Bedeutung wäre. Ihr Sound sprengt alle Grenzen und verbindet sich gleichermaßen mit Punk-, Hardrock- und Metal-Fans. Er trifft einen gemeinsamen Instinkt, der Szenen und Generationen verbindet.

Sonny Vincent – Credit: Silver Lining Music

Angeführt von Sonny Vincent (Testors) und Frontmann Bobby Liebling (Pentagram) sprühen The Limit vor Energie – eine Energie, die nur von Musikern mit Leib und Seele kommen kann. Vincents Songwriting trägt die DNA der gefährlichsten Ecken des Rock in sich, während Liebling eine Performance voller Charakter und Überzeugung abliefert: teils Knurren, teils Geschichtenerzähler, immer unverwechselbar sein eigener Stil. Zusammen mit Schlagzeuger Alex Schwers (Slime), den Gitarristen Hugo Conim und Dee Dammers sowie Alex Farrar am Bass schöpfen sie aus einer tieferen Ebene jenseits der Genregrenzen und verschmelzen die Schärfe des Punk mit der Wucht des Hard Rock auf eine Weise, die zeitlos und zugleich unverwechselbar wirkt.

Another Drop ist wild, unbeschwert und voller trotziger Energie. Ein 15-Track-Feuerwerk aus roher, instinktiver Energie, das sich weniger konstruiert als vielmehr entfesselt anfühlt. Hier wird keinem Trend hinterhergejagt, keine Studiotrickserei, die die Botschaft verschleiern, sondern nur der unverwechselbare Sound von Musikern, die nichts beweisen, aber alles zu sagen haben und etwas Unmittelbares, Unverfälschtes und Echtes liefern.

Das Ergebnis ist ein Album, das sich nicht einfach neben andere einordnen lässt: Es sticht heraus. Songs wie Another Drop Of Blood drängen mit einer konfrontativen Intensität voran, die einen nicht mehr loslässt. Schweiß, Rauch und Dreck durchziehen raue Stücke wie Tryptophan, den treibenden Groove von Sidetracked und den trotzigen Aufschwung von Unchained. Jeder Track wird mit klarer Zielsetzung und ohne unnötige Komplexität präsentiert – und das, was hart und schnell zünden soll.

Another Drop feiert nicht nur Rock ’n’ Roll, sondern bekräftigt seine Kernwerte. Diese Musik ist mit Integrität und einem tiefen Verständnis für das, was sie überhaupt erst zum Leben erweckt, entstanden. In Zeiten von Überproduktion und Imitation reduzieren The Limit alles auf das Wesentliche und erinnern uns daran, wie es sich anfühlt, wenn es richtig gemacht ist.

The Limit sind:

Bobby Liebling – Gesang

Sonny Vincent – Gitarre, Gesang

Hugo Conim – Gitarre

Dee Dammers – Gitarre

Alex Farrar – Bass

Alex Schwers – Schlagzeug

The Limit online:

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