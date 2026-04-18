Sleeping Pulse: kündigen Europatournee „An Electric Evening Of Antimatter & Sleeping Pulse“ für September an

Mick Moss kündigt eine Europatournee unter dem vielsagenden Titel An Electric Evening of Antimatter & Sleeping Pulse an! Der Sänger wird von Musikern von Antimatter begleitet.

Der Meister der musikalischen Melancholie startet seine herbstliche Elektrotour am 3. September 2026 im Metropool in Hengelo und kehrt nach zwölf Konzerten in Deutschland, Polen, Frankreich und Belgien für das Finale am 20. September in die Niederlande zurück, wo er im Boerderij in Zoetermeer den krönenden Abschluss findet. Obwohl Sleeping Pulse-Gitarrist Luís Fazendeiro nicht an der Tour teilnimmt, wird er beim ersten Live-Konzert der Band im Rahmen des Prophecy Fests in der Balve Höhle am 5. September 2026 live auf der Bühne stehen.

Sleeping Pulse – An Electric Evening of Antimatter & Sleeping Pulse 2026

w/ Antimatter

03 SEP 2026 Hengelo (NL) Metropool

04 SEP 2026 Uden (NL) De Pul

06 SEP 2026 Hamburg (DE) MS Stubnitz

08 SEP 2026 Berlin (DE) Neue Zukunft

09 SEP 2026 Poznan (PL) 2Progi

10 SEP 2026 Gdansk (PL) Drizzly Grizzly

11 SEP 2026 Warszawa (PL) Voodoo Club

12 SEP 2026 Krakow (PL) Hype Park

15 SEP 2026 Frankfurt (DE) Das Bett

16 SEP 2026 Paris (FR) Nouveau Casino

17 SEP 2026 Maastricht (NL) Muziekgieterij

18 SEP 2026 Bochum (DE) Matrix

19 SEP 2026 Antwerpen (BE) Djingel Djangel

20 SEP 2026 Zoetermeer (NL) Boerderij

Sleeping Pulse

Special Show with Luís Fazendeiro

05 SEP 2026 Balve (DE) Balver Höhle, Prophecy Fest

Sleeping Pulse haben bereits die Video-Single Rise als erste Vorab-Single ihres kommenden Albums Dreams & Limitations veröffentlicht. Das zweite Album des englisch-portugiesischen Duos soll am 5. Juni 2026 erscheinen. Mehr Informationen findet ihr hier:

Sleeping Pulse online:

www.facebook.com/SleepingPulse

www.instagram.com/mickmoss1975