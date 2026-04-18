Sleeping Pulse: kündigen Europatournee „An Electric Evening Of Antimatter & Sleeping Pulse“ für September an

Mick Moss kündigt eine Europatournee unter dem vielsagenden Titel An Electric Evening of Antimatter & Sleeping Pulse an! Der Sänger wird von Musikern von Antimatter begleitet.
Der Meister der musikalischen Melancholie startet seine herbstliche Elektrotour am 3. September 2026 im Metropool in Hengelo und kehrt nach zwölf Konzerten in Deutschland, Polen, Frankreich und Belgien für das Finale am 20. September in die Niederlande zurück, wo er im Boerderij in Zoetermeer den krönenden Abschluss findet. Obwohl Sleeping Pulse-Gitarrist Luís Fazendeiro nicht an der Tour teilnimmt, wird er beim ersten Live-Konzert der Band im Rahmen des Prophecy Fests in der Balve Höhle am 5. September 2026 live auf der Bühne stehen.
Sleeping Pulse – An Electric Evening of Antimatter & Sleeping Pulse 2026
w/ Antimatter
03 SEP 2026 Hengelo (NL) Metropool
04 SEP 2026 Uden (NL) De Pul
06 SEP 2026 Hamburg (DE) MS Stubnitz
08 SEP 2026 Berlin (DE) Neue Zukunft
09 SEP 2026 Poznan (PL) 2Progi
10 SEP 2026 Gdansk (PL) Drizzly Grizzly
11 SEP 2026 Warszawa (PL) Voodoo Club
12 SEP 2026 Krakow (PL) Hype Park
15 SEP 2026 Frankfurt (DE) Das Bett
16 SEP 2026 Paris (FR) Nouveau Casino
17 SEP 2026 Maastricht (NL) Muziekgieterij
18 SEP 2026 Bochum (DE) Matrix
19 SEP 2026 Antwerpen (BE) Djingel Djangel
20 SEP 2026 Zoetermeer (NL) Boerderij
Sleeping Pulse
Special Show with Luís Fazendeiro
05 SEP 2026 Balve (DE) Balver Höhle, Prophecy Fest
Sleeping Pulse haben bereits die Video-Single Rise als erste Vorab-Single ihres kommenden Albums Dreams & Limitations veröffentlicht. Das zweite Album des englisch-portugiesischen Duos soll am 5. Juni 2026 erscheinen. Mehr Informationen findet ihr hier:
Sleeping Pulse online:
www.facebook.com/SleepingPulse
www.instagram.com/mickmoss1975